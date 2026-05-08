Extreme Trockenheit: Stadt Wien verhängt Grillverbot

Aufgrund der aktuellen Trockenperiode und der damit verbundenen hohen Waldbrandgefahr gilt ab sofort in Wien ein Grillverbot auf allen öffentlichen Grillplätzen

Die Stadt Wien reagiert auf die aktuelle Trockenperiode und damit verbundene hohe Waldbrandgefahr: Ab sofort gilt ein Grillverbot auf allen öffentlichen Grillplätzen. Ebenso sind das Rauchen sowie jeglicher Umgang mit offenem Feuer im Wald und in waldnahen Bereichen untersagt. Shishas sind hier ebenfalls verboten, da sie aufgrund der glühenden Kohle als offene Feuerquelle gelten und somit ein erhebliches Brandrisiko darstellen.

Das Verbot wird mit sofortiger Wirkung erlassen, gilt bis auf weiteres und wird erst nach einer nachhaltigen Entspannung der Wettersituation wieder aufgehoben, hieß es in einer Aussendung der Forst- und Landwirtschaftsbetriebe der Stadt Wien am Freitag. "Wenn Sie bei einem Spaziergang Rauch oder einen möglichen Brand bemerken, verständigen Sie bitte umgehend die Feuerwehr über den Notruf 122", sagte Forstdirektorin Petra Wagner.

Das Grillen im privaten Garten ist - sofern dieser sich außerhalb der Gefahrenzonen in Waldnähe befindet - weiterhin erlaubt. Die Stadt Wien mahnt aber angesichts der Trockenheit auch hier zu größter Vorsicht im Umgang mit Feuer.