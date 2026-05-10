Alpinistin (28) von Blitz getroffen und schwer verletzt

Im Bereich des Kreuzkogels im steirischen Bezirk Liezen ist am Samstagnachmittag eine Frau durch Blitzschlag schwer verletzt worden.

Stmk. Die 28-jährige Tschechin und ihr 29-jähriger Begleiter waren nach Angaben der Landespolizeidirektion von einem Gewitter überrascht worden.

Ein Notarzthubschrauber flog die Alpinistin in das LKH Rottenmann. Der Mann wurde von einem Polizeihelikopter ins Tal und ebenfalls ins Spital gebracht.

Zum Kreuzkogel aufgestiegen

Das Duo war von der Kaiserau über die Klinke Hütte und den Admonter Kalbling zum Kreuzkogel aufgestiegen. Kurz vor Erreichen des Gipfels wurden die Alpinisten von einem plötzlich aufziehenden Gewitter überrascht. Ein Blitz schlug laut Polizei in unmittelbarer Nähe ein. Die 28-Jährige wurde dadurch zu Boden geschleudert und verlor für kurze Zeit das Bewusstsein. Ihr Begleiter setzte mittels Mobiltelefon einen Notruf ab.

© Bergrettung Steiermark

Bergrettungssanitäter wurden mit einem Polizeihubschrauber zum Einsatzort geflogen. Etwa 20 weitere Helfer stiegen zum Unfallort auf.