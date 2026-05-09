Wetter-Warnung: Hier drohen heftige Gewitter

Nach dem frühlingshaften Wetter wird es in Teilen Österreichs jetzt ungemütlich. Meteorologen warnen am Wochenende vor kräftigen Gewittern, lokalen Starkregenfällen und Hagel. Besonders in einigen Regionen steigt die Unwettergefahr deutlich an.

Bereits am Samstagnachmittag steigt in Teilen Österreichs die Gewittergefahr deutlich an. Vor allem im Berg- und Hügelland sowie im Osten des Landes können sich laut Prognosen kräftige Schauerzellen bilden. Weil sich diese nur langsam verlagern, drohen regional größere Regenmengen in kurzer Zeit. Auch kleiner Hagel ist möglich.

Warnung vor kräftigen Gewittern

Der Samstag zeigt sich zunächst vielerorts noch freundlich. Besonders im Flachland startet das Wochenende oft sonnig oder mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Im Tagesverlauf dürfte das Wetter aber zunehmend kippen. Experten rechnen vor allem am Nachmittag mit ersten kräftigeren Gewittern. Gegen Abend könnten einzelne Zellen auch auf das Grazer und Klagenfurter Becken übergreifen.

Warnstufe Gelb für die Steiermark

Besonders angespannt ist die Lage bereits in der Steiermark. Dort zogen am Nachmittag feuchte Luftmassen ins Bundesland und sorgten regional für Gewitter mit Starkregen und kleinem Hagel. Entlang der nördlichen Landesgrenze galten zunächst Warnstufen in Gelb und Orange, in Teilen der Weststeiermark wurde die Lage später sogar auf Rot hochgesetzt.

Wie intensiv die Unwetter bereits ausfielen, zeigen erste Zahlen: Bis zum frühen Nachmittag wurden in der Steiermark bereits tausende Blitzentladungen registriert.

Auch in Spielberg machten sich die Auswirkungen bemerkbar. Dort zog während einer Veranstaltung eine Gewitterfront samt Hagel über das Gelände. Nach einer kurzen Unterbrechung konnte das Programm jedoch fortgesetzt werden.

Wetter kippt zum Wochenstart

Auch zum Wochenstart dürfte sich das wechselhafte Wetter fortsetzen. Meteorologen rechnen in den kommenden Tagen erneut mit Schauern und Gewittern. Gleichzeitig gehen die Temperaturen spürbar zurück.