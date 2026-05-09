Bauernregel: Ab wann keine Frost-Gefahr mehr besteht

Der 11. Mai gilt traditionell als Startschuss für die Eisheiligen. Trotz Klimawandel blicken Österreichs Hobbygärtner gespannt auf die alten Bauernregeln, um ihre jungen Pflanzen zu schützen.

Ab Sonntag, 10. Mai, steht der Gedenktag des heiligen Gordian im Kalender und läutet damit eine kritische Phase für die heimische Landwirtschaft ein.

Viele Gärtner halten sich streng an die Überlieferung: „Vor Nachtfrost du nie sicher bist, bis Sophie vorüber ist.“ Da die „Kalte Sophie“ erst am Donnerstag, 15. Mai, ihren Namenstag feiert, bleibt die Gefahr für empfindliche Gewächse vorerst bestehen.

© Getty

Wetterwissen gegen späten Frost

Die Wurzeln dieser Regeln reichen weit zurück, lange bevor moderne Apps das Wetter vorhersagten. Über Generationen hinweg beobachteten Menschen, dass es im Mai oft zu plötzlichen Kälteeinbrüchen kam. Meteorologisch lässt sich das heute einfach erklären: Kalte Luftströmungen aus dem Norden Europas schieben sich nach Mitteleuropa und können in klaren Nächten für Frost sorgen. Auch wenn Klimadaten zeigen, dass solche Nächte seltener werden, bleibt das Risiko für die Ernte real.

Geduld bei empfindlichen Pflanzen

Für alle, die in Österreich Paradeiser, Gurken oder bunte Balkonblumen setzen wollen, ist Geduld gefragt. Profis aus Gartenbaubetrieben raten oft dazu, empfindliche Sorten erst nach dem 15. Mai dauerhaft ins Freie zu übersiedeln. Zwar verleiten milde Temperaturen oft zu einem verfrühten Saisonstart, doch einzelne Kälterückfälle können die jungen Triebe schnell zerstören.

Kulturelles Erbe im Garten

Neben dem praktischen Nutzen haben die Eisheiligen in Österreich einen hohen kulturellen Wert. Sie schlagen eine Brücke zwischen regionaler Geschichte und Naturbeobachtung. Auch wenn die Wissenschaft die Regeln nicht immer punktgenau bestätigt, erinnern sie uns daran, wie stark wir früher von den Launen des Klimas abhängig waren. Es bleibt eine Mischung aus Volksglauben und wertvoller Erfahrung für jeden Pflanzenfreund.