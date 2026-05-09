ORF-Wahl als Polit-Trümmerfeld

Favoriten der ÖVP – und warum am Ende ein Überraschungskandidat ORF-Chef werden könnte.

Es bleiben nur noch drei Wochen, bis die Bewerbungsfrist für den Top-Job im ORF ausläuft.

Noch hat sich keiner der Favoriten (der ÖVP) aus der Deckung getraut.

Wer in der ÖVP jetzt entscheidet

Und das ist vielsagend: Es bedeutet nämlich nicht mehr und nicht weniger, als dass ÖVP-Chef und Kanzler Christian Stocker seine Entscheidung noch nicht gefällt hat. Formal entscheidet freilich der ORF-Stiftungsrat. Realpolitisch aber die ÖVP – so sieht es ein schwarz-roter Deal vor.

Derzeit gilt APA-CEO Clemens Pig als Favorit. Er soll die Unterstützung von Tirols LH Anton Mattler und klassischen ÖVPler haben. Aber: In den diversen Lagern der ÖVP tobt ein heftiger Kampf um den Posten des ORF-Generaldirektors.

Türkise gegen Pig

Für die ÖVP-Hardcore-Truppe und den türkisen Kern sei Pig „nicht ausreichend ÖVP genug“. „Niemand“ würde ihn kennen, meint etwa ein Türkiser. Übersetzt: Er kommt nicht aus ÖVP-Vorfeld-Organisationen. Der Tiroler gilt freilich ebenso als „Bürgerlicher“ wie sein Haupt-Konkurrent Philipp König. Die Skeptiker von Sebastian Kurz in der ÖVP halten ihn allerdings für einen „Abgesandten von Kurz“. Andere wiederum – selbst ein paar Rote – sagen wiederum, dass der heutige Krone-Hit-Geschäftsführer – einst im Kabinett von Kurz, davor im ORF – ein „Medien-Profi“ sei.

Clemens Pig. © APA/MAX SLOVENCIK

Die Unterstützer von Pig und König versuchen im Hintergrund den jeweils anderen zu verhindern, berichten Insider. Sie schließen nicht aus, dass am Ende „ein lachender Dritter rauskommen“ könnte. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner etwa soll sich für ORF-Magazin-Chefin Lisa Totzauer stark machen. Alternativ könnte aber auch der einstige Favorit um die Nachfolge von Roland Weißmann, ORF-NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer plötzlich wieder die besten Karten erhalten.

© HERBERT NEUBAUER

Philipp König. © Kronehit

Ein Zeiler-Mann an Spitze des ORF?

Zuletzt soll der ÖVP aber auch signalisiert worden sein, dass Ex-Warner-Brothers-Manager – eine Entdeckung von Gerhard Zeiler – Johannes Larcher Interesse an eine Rückkehr in die Heimat und an die Spitze des Küniglbergs habe. Dass die ÖVP sich für ihn entscheiden könnte, gilt aber als unwahrscheinlich. In der SPÖ ist man derzeit eher Passagier der Entscheidung. Die Roten haben mit Heinz Lederer die Stiftungsratsspitze bekanntlich besetzen können. Medienminister Andreas Babler soll eher Pig favorisieren. Aber am liebsten „hätte er eine Frau, weil er das ja auch offiziell gesagt hatte“. Die derzeitige ORF-Chefin Ingrid Thurnher habe nur noch völlige Außenseiter-Chancen, sagen zumindest ÖVPler.

Bei den Neos – offenbar nur noch Zuschauer des Treibens – dürfte man hingegen hoffen, dass sich niemand geringerer als Top-Medienmanager Zeiler selbst bewerben könnte. Fragt sich bloß, warum er sich das antun sollte ...