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betonfertigteil ohlsdorf
© laumat.at

Drama in OÖ

Arbeiter (34) von Betonplatte erschlagen

04.05.26, 17:21
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Eine Betonplatte fiel auf einen Arbeiter, der die Leiter an ein nicht gesichertes Betonteil gelehnt hatte.

OÖ. So viel ist derzeit über den fürchterliche Arbeitsunfall bekannt, bei dem ein 34-jähriger Ungar in einer Fertigungshalle am Montag in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) ums Lebens kam: Der Mann wollte um 12.25 Uhr eine Schraubzwinge an einem Betonfertigteil stärker anziehen, um die Schieflage der Wand zu korrigieren. Um an die Zwinge zu gelangen, lehnte er eine Leiter gegen das nicht gesicherte Teil und kletterte hinauf. Die Betonplatte löste sich und fiel auf den 34-Jährigen.

betonfertigteil ohlsdorf
© laumat.at

Feuerwehr und Kollegen bargen den ungarischen Arbeiter, der Notarzt stellte seinen Tod fest, berichtete die Polizei. Ein Organ des Arbeitsinspektorats führte einen Augenschein Industriebetrieb für Gleiseindeckungssysteme und Betonfertigteile durch, Hinweise auf Fremdverschulden besteht offenbar nicht.

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