Bayern München hat Laimer-Alternative schon im Visier

Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern München und Konrad Laimer sind ins Stocken geraten. Nun soll beim deutschen Rekordmeister Denzel Dumfries eine mögliche Alternative zum ÖFB-Star sein.

Derzeit sorgen die Verhandlungen mit ÖFB-Star Konrad Laimer für Kopfzerbrechen bei den Verantwortlichen vom FC Bayern München. Trotz starker Auftritte sind die Gespräche zwischen den beiden Parteien ins Stocken geraten. Der Klub ist sogar auf der Suche nach einer möglichen Alternative. Sie könnten nun in Italien fündig geworden sein.

Denzel Dumfries von Inter Mailand soll laut dem italienischen Portal "L"Interista" Interesse bei den Bayern geweckt haben. Der 30-Jährige entspricht genau den Vorstellungen des deutschen Rekordmeisters. Mit seiner Physis, internationaler Erfahrung und sofortiger Einsatzfähigkeit würde der niederländische Nationalspieler die bayrische Verteidigung verstärken. Auch in der Offensive liefert Dumfries ab. In der aktuellen Saison traf er in 24 Pflichtspielen fünfmal und konnte eine Vorlage geben.

Premier-League-Klubs auch interessiert

Neben den sportlichen Leistungen weckt auch seine festgeschriebene Ausstiegsklausel ihn für diverse Klubs interessant. In seinem Vertrag mit Inter Mailand beträgt die rund 25 Millionen Euro. Nicht nur der FC Bayern ist an Dumfries dran, sondern mehrere Premier-League-Klubs wie Manchester United und Aston Villa. Wie "L"Interista" berichtet, liegt dem Niederländer ein neuer Vertrag von Inter vor, jedoch steht eine Einigung derzeit aus.

Vor kurzem hat Dumfries seinen Berater gewechselt und die gemeinsamen Verhandlungen beeinflusst. Ein solcher Wechsel bedeutet oft einen bevorstehenden Transfer, wodurch die Abschiedsgerüchte weiter angeheizt werden. Für einen Verkauf steht der italienische Klub grundsätzlich offen gegenüber.