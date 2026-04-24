Sebastian Ofner fordert Etcheverry im Madrid-Sand

Nach seinem nervenstarken Auftaktsieg des ATP-1000-Masters in Madrid wartet heute auf Sebastian Ofner in der zweiten Runde mit der Nummer 25 des Turniers, Tomas Martin Etcheverry, ein echter Sandplatz-Spezialist.

Österreichs Tennis-Aushängeschild Sebastian Ofner greift am Freitag (15:00 Uhr/live Sport24-Liveticker) im Park Manzanares nach dem Einzug in die dritte Runde von Madrid. Der 29-jährige Steirer geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie, nachdem er zum Auftakt den Georgier Nikolos Basilaschwili in zwei hart umkämpften Tiebreaks mit 7:6(5) und 7:6(0) niedergerungen hat. Vor allem mental präsentierte sich „Ofi“ bärenstark und wehrte im zweiten Satz beim Stand von 4:5 sogar zwei Satzbälle ab.

Gute Erinnerungen an Etcheverry

Gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry ist Ofner zwar laut Weltrangliste (Platz 83 gegen Platz 29) der Außenseiter, doch die Statistik macht Mut. Das bisher einzige Duell der beiden auf der ATP-Tour konnte der Österreicher 2023 in Bastad für sich entscheiden – ebenfalls auf Sand. Ofner weiß, was ihn erwartet: „Es wird ein zaches, toughes Match, aber es ist sicherlich alles drinnen“, gab sich die Nummer eins des ÖTV kämpferisch.

Tiebreak-König will zuschlagen

Der als Nummer 25 gesetzte Etcheverry, der in diesem Jahr bereits das Turnier in Rio de Janeiro gewinnen konnte, gilt als klassischer Wühler auf roter Asche. Ofner muss daher vor allem auf seinen Aufschlag bauen, der ihn schon gegen Basilaschwili in den entscheidenden Momenten gerettet hat.

Während Sinja Kraus nach einem starken Beginn gegen Karolina Pliskova leider die Segel streichen musste, ruhen nun alle österreichischen Hoffnungen auf Ofner, der in Madrid bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere die zweite Runde erreicht hat.