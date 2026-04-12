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Voodoo Jürgens tourt durch Österreich
© Getty

Im Posthof

Voodoo Jürgens: Koksline am Fraschingskrapfen

12.04.26, 11:46
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 Voodoo Jürgens lässt im Video zum Song "Gschnas" eine Koksline vom Fraschingskrapfen ziehen. 

Linz. Der Wiener Singer-Songwriter Voodoo Jürgens hat vor wenigen Tagen den Tourauftakt zu seinem aktuellen Album "Gschnas" begangen. Am Donnerstag, 16. April, wird der 42-Jährige im Linzer Posthof "Heite grob ma Tote aus" singen. Voodoo und seine fünfköpfige Band "Anser Panier" bieten altbekannte Band-Klassiker sowie viel Material vom neuen Werk. Der damit verbundene Musikspagat zwischen bewährtem Neo-Austropop und Songwritertum mit internationaler Anmutung funktioniert. "I wünsch' ma, dass ollas a riesen Gschnas is, und olle haun se in's Kostüm, und es soi Foschingskropfn regnen zum Vogerltanz, und olle soin wos davon haum", lautet der Refrain vom Song "Gschnas" - und beschreibt auf welche Stimmung man sich freuen darf. Beginn: 20 Uhr.

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