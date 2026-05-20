Pleite! Kult-Schlosshotel ist insolvent

Traumhochzeiten, prominente Gäste und luxuriöse Nächte, jetzt steht eine bekannte Location in Oberösterreich vor dem Aus. Über den Betreiber des Schloss-Hotels wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Das Hotel Schloss Mühldorf in Feldkirchen an der Donau zählt seit Jahren zu den bekanntesten Veranstaltungsorten Oberösterreichs. Nun ist Schluss: Über die Betreibergesellschaft wurde am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet.

Laut Angaben des Österreichischen Verbands Creditreform erfolgte der Insolvenzantrag durch das Unternehmen selbst. Ein Weiterbetrieb sei nicht geplant. Auch der operative Betrieb wurde bereits eingestellt.

Millionenschulden

Auslöser der Insolvenz soll die Fälligstellung von Krediten durch die finanzierende Bank gewesen sein. Insgesamt stehen laut Creditreform Verbindlichkeiten in Millionenhöhe im Raum. Betroffen sind rund 20 Gläubiger. Das Unternehmen soll nun verwertet werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Schloss-Anlage selbst, deren Eigentümer bereits zugestimmt haben soll.

Promis und Fußballteams zu Gast

Über mehr als zwei Jahrzehnte war Schloss Mühldorf nicht nur Hotel, sondern auch Veranstaltungs- und Konferenzzentrum. Vor allem Hochzeiten und größere Feste machten die Location weit über Oberösterreich hinaus bekannt.

Auch prominente Namen gingen dort ein und aus: Musiker wie Robbie Williams und Phil Collins sowie Schauspielerin Christiane Hörbiger sollen bereits in den historischen Gemäuern übernachtet haben. Zudem nutzten Firmenkunden und Fußballteams das Hotel regelmäßig.

Wirtschaftliche Lage wurde zum Problem

Als Gründe für die Pleite werden laut Creditreform mehrere Entwicklungen genannt. Inflation, Sparprogramme in Unternehmen und ein Rückgang von Geschäftsreisen hätten das Geschäftsmodell zunehmend belastet. Vor allem der Bereich rund um Firmenkunden und Business-Aufenthalte soll zuletzt deutlich schwächer geworden sein – zu viel für das traditionsreiche Schloss-Hotel.