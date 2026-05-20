Funky Beats & Roller Moves: Wild im West lädt zur Rollschuh-Disco

Wild im West wird am kommenden Samstag zur bunten Rollschuh-Disco - Groove und gute Laune inklusive!

Am Samstag, den 23. Mai, wird Wild im West zum ultimativen Roller-Party-Hotspot! Hof und Mehrzweckhalle verwandeln sich von 16 bis 23 Uhr in eine glitzernde Rollschuh-Disco. Der Eintritt ist frei. Funky Outfits sind ausdrücklich erwünscht: Bunte Shirts, glitzernde Sneakers oder schräge Kostüme - alles, was auffällt, darf auf die Rollen.

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Wer will, bringt seine eigenen Rollschuhe mit oder leiht sie einfach vor Ort. Tropical Thunder Vienna, Vienna Fever, Firle Funk 3000 und Club Casa liefern den Soundtrack für funky Moves. Wer Musik liebt, Bewegung mag und einfach Spaß will, sollte die Rollschuh-Disco in Wild im West auf keinen Fall verpassen!