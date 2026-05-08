Wiener Neustadt investiert 620.000 Euro in den Radverkehr

Neue Radwege, Grünpfeile und Bodenmarkierungen – Wiener Neustadt macht 2026 ernst beim Radverkehr!

Die Stadt Wiener Neustadt nimmt 620.000 Euro in die Hand, um das Radfahren sicherer und attraktiver zu machen. Neue Radwege entstehen, zusätzliche Grünpfeile kommen, und sogenannte Sharrows- sowie Rot-Markierungen auf der Fahrbahn sollen Radler künftig besser schützen. Infrastrukturstadtrat Franz Dinhobl (ÖVP) bringt es auf den Punkt: "Lücken schließen – Gefahrenstellen vermeiden – Bewusstsein schaffen." Seit über 10 Jahren arbeite die Stadt an einem durchgängigen Radwegenetz – und 2026 geht's mit Vollgas weiter.

Umweltstadtrat Norbert Horvath (SPÖ) sieht Wiener Neustadt in einer Traumlage: Flaches Gelände, ideale Topographie – perfekte Bedingungen für die Radl-Stadt. Jeder Weg, der per Fahrrad statt Auto zurückgelegt wird, sei ein Gewinn für Umwelt und Lebensqualität.

Was kommt konkret?

Neue Radwege auf mehreren Strecken

Grünpfeile für sichereres Abbiegen

Sharrows & Rotmarkierungen auf der Fahrbahn

Weitere Projekte in Planung und Prüfung

Fazit: Wer in Wiener Neustadt aufs Radl steigt, wird 2026 deutlich besser geschützt – und das um 620.000 Euro.