EVN errichtet zwei Windkraft-Giganten

In Neusiedl an der Zaya drehen sich bald zwei der stärksten Windräder Österreichs – der offizielle Spatenstich ist gefallen!

Die EVN baut los: Mit dem Windpark Neusiedl an der Zaya 2 entstehen zwei Windkraft-Giganten der Extraklasse. 175 Meter hoch, 175 Meter Rotordurchmesser – und mit je 7 MW Leistung zählen sie zu den stärksten Anlagen im ganzen Land.

© EVN/Claudia Müllner

Das Ergebnis? Ökostrom für rund 11.000 Haushalte – und jährlich 21.000 Tonnen CO₂ gespart. Das entspricht dem Ausstoß von etwa 8.600 Autos.

EVN-Chef Stefan Szyszkowitz macht klar, wohin die Reise geht: Bis 2030 soll die Windkraftleistung von 561 MW auf 770 MW hochgeschraubt werden. Auch die Politik jubelt: NÖ-Landtagsabgeordneter René Lobner (ÖVP) spricht von einem "wichtigen Baustein für eine klimafitte Energiezukunft", Bürgermeister Andreas Keller (ÖVP) sieht in den neuen Windrädern ein "wichtiges Zukunftsprojekt" für seine Gemeinde.