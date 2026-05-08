St. Pölten: Ritter, Römer & Steinzeit im Stadtmuseum

Am Sonntag (10. Mai) wird der barocke Innenhof des Stadtmuseums St. Pölten zur Zeitmaschine! Bei "Archäologie im Hof" tauchen Groß und Klein ab 10 Uhr in vergangene Epochen ein – mit Schaukämpfen, Römer-Schmankerln und jeder Menge Mitmach-Action!

Mittelalterliche Fechter liefern sich heiße Duelle, steinzeitliche Handwerker zeigen ihre Tricks – und wer selbst Hand anlegen will, kann eigene Messer und Pfeilspitzen basteln! Dazu gibt's Live-Musik auf uralten Instrumenten und einen kulinarischen Ausflug in die Antike.

Das volle Programm auf einen Blick

10.30 & 15.30 Uhr: Geführte Rundgänge durch die neue Stadtgeschichte-Ausstellung

10.30 Uhr: Steinzeitliche Messer selbst herstellen

11 & 14 Uhr: Mittelalterliche Live-Musik von Manigvalt

11.30 & 14.30 Uhr: Fechtvorführungen der Comites Feroces

13 Uhr: Mitmach-Ausgrabung – werdet Teil des Grabungsteams!

15 Uhr: Eigene Steinzeit-Pfeilspitzen fertigen

Ganztägig warten außerdem Infostände zu Mode & Schmuck durch die Jahrtausende, römische Köstlichkeiten und faszinierende Einblicke ins Wiener Stadtarchäologie-Team.Wann & Wo: Sonntag, 10. Mai ab 10 Uhr | Stadtmuseum St. Pölten, Innenhof