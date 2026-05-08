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© St. Pölten Tourismus

Familienfest

St. Pölten: Ritter, Römer & Steinzeit im Stadtmuseum

08.05.26, 09:57
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Am Sonntag (10. Mai) wird der barocke Innenhof des Stadtmuseums St. Pölten zur Zeitmaschine! Bei "Archäologie im Hof" tauchen Groß und Klein ab 10 Uhr in vergangene Epochen ein – mit Schaukämpfen, Römer-Schmankerln und jeder Menge Mitmach-Action! 

Mittelalterliche Fechter liefern sich heiße Duelle, steinzeitliche Handwerker zeigen ihre Tricks – und wer selbst Hand anlegen will, kann eigene Messer und Pfeilspitzen basteln! Dazu gibt's Live-Musik auf uralten Instrumenten und einen kulinarischen Ausflug in die Antike.

Das volle Programm auf einen Blick

10.30 & 15.30 Uhr: Geführte Rundgänge durch die neue Stadtgeschichte-Ausstellung
10.30 Uhr: Steinzeitliche Messer selbst herstellen
11 & 14 Uhr: Mittelalterliche Live-Musik von Manigvalt
11.30 & 14.30 Uhr: Fechtvorführungen der Comites Feroces
13 Uhr: Mitmach-Ausgrabung – werdet Teil des Grabungsteams!
15 Uhr: Eigene Steinzeit-Pfeilspitzen fertigen

Ganztägig warten außerdem Infostände zu Mode & Schmuck durch die Jahrtausende, römische Köstlichkeiten und faszinierende Einblicke ins Wiener Stadtarchäologie-Team.Wann & Wo: Sonntag, 10. Mai ab 10 Uhr | Stadtmuseum St. Pölten, Innenhof

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