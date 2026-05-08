Schock-Prognose: So kalt werden heuer die Eisheiligen

Das milde Frühsommerwetter ist vorbei. Pünktlich zu den Eisheiligen wird es jetzt spürbar kälter.

Nächste Woche kommen die Eisheiligen – benannt nach den Heiligen Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und der „kalten Sophie“. Zwischen 11. und 15. Mai kommt es dann traditionell zu einer Phase, in der noch einmal kalte Luft nach Mitteleuropa strömt. Genau dieses Szenario zeichnet sich aktuell ab.

Wie aktuelle Prognosen zeigen, wird es in der kommenden Woche spürbar kälter und vor allem auch unbeständiger. In weiten Teilen Österreichs muss man immer wieder mit Regen rechnen – auch Dauerregen wird zum Thema.

Spürbar kälter

Während in Wien die Temperaturen auf etwa 17 Grad zurückgehen, wird es im Westen noch kälter. In Innsbruck könnte selbst die Tageshöchsttemperatur im einstelligen Bereich bleiben, auf den Bergen wird sogar Schnee wieder zum Thema.

Immerhin gibt es Hoffnung: Gegen Ende des Monats soll sich das Wetter wieder stabilisieren. Bis dahin heißt es jedoch – ganz im Sinne der alten Bauernregel – noch einmal bibbern im Mai.