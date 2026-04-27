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Beatrice Turin, Tamara Mascara, Herbert Stanonik 
© Monika Fellner

DermaHome

Glamouröse Jubiläums-Nacht: Promi-Auflauf mit Blick auf den Dom

27.04.26, 12:23
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Ein echtes Wiener Familienunternehmen feiert Erfolg: DermaHome Wien beging am Donnerstag sein zehnjähriges Jubiläum. Über den Dächern der Wiener Innenstadt stießen Sonja Bracher und ihre Töchter mit zahlreichen Promis auf die außergewöhnliche Reise ihres Beauty-Instituts an.

DermaHome Wien ist aus der Wiener Beauty-Szene nicht mehr wegzudenken. Was vor einem Jahrzehnt als Vision begann, hat sich mittlerweile als feste Größe etabliert. Am Donnerstag luden die Geschäftsführerin Sonja Bracher und ihre Zwillingstöchter Samantha und Tiffany zur großen Jubiläumsfeier direkt über der Kärntner Straße ein. Mit einem einzigartigen Blick auf den Stephansdom blickte das Team auf zehn Jahre voller Wachstum und Leidenschaft zurück.

Barbara Helfgott, Sonja Bracher, Beatrice Turin, Eva Pölzl 

Barbara Helfgott, Sonja Bracher, Beatrice Turin, Eva Pölzl 

© Monika Fellner

Die Gästeliste des Abends las sich wie das „Who-is-Who“ der heimischen Society. Unter den Gratulanten befanden sich unter anderem Miss Europe Beatrice Turin, ORF-Moderatorin Eva Pölzl und Stargeigerin Barbara Helfgott. Auch der „Dancing Star-Profi“ Herbert Stanonik ließ es sich nicht nehmen, dem Team persönlich zu gratulieren. In einer entspannt-eleganten Atmosphäre wurde intensiv über die Entwicklungen der Beauty-Landschaft in den letzten zehn Jahren diskutiert.

Kulinarik und DJ-Sounds

Eva Pölzl, Robert Letz 

Eva Pölzl, Robert Letz 

© Monika Fellner

Für die passende Stimmung und das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt. TV-Koch Robert Letz verwöhnte die geladenen Gäste mit ausgewählten kulinarischen Kreationen. Musikalisch wurde der Abend von DJ und Drag Queen Tamara Mascara untermalt, die für eine ganz besondere Atmosphäre über den Dächern Wiens sorgte. Nach diesem erfolgreichen Rückblick blickt das Team von DermaHome Wien nun motiviert auf die kommenden zehn Jahre.

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