Ganz Velden bereits im Sportwagen-Fieber

Rund 70 Millionen Euro und 100.000 PS treffen sich ab Montag am Wörthersee - mit zahlreichen Highlights und Stars.

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Insgesamt werden beim Sportwagen-Festival rund 300 bis 400 Sportwagen aus zehn verschiedenen Nationen rund um den Wörthersee erwartet. Die Zuseher und Fans können sich auf einen Gesamtwert von rund 70 Millionen Euro und geballte 100.000 PS freuen. Vor dem Schloss werden ganz besondere, streng limitierte Supersportwagen präsentiert. Dazu gehören ein AMG ONE, von dem es weltweit nur 275 Stück für 3,5 Millionen Euro gibt, ein Bugatti Veyron (weltweit nur 450 Stück für 2,5 Millionen Euro) sowie ein Porsche 918 Spyder (weltweit 918 Stück für 2 Millionen Euro).

AMG One © Mercedes Benz

Luxus-Karossen beim Sportwagenfestival

Ergänzt wird die Luxus-Ausstellung durch einen Maserati Zagato Mostro, von dem es weltweit überhaupt nur fünf Stück gibt und der einen Wert von 1,5 Millionen Euro aufweist. Zudem rollen ein AMG SLS sowie zahlreiche Modelle von Spitzenmarken wie Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, Corvette, Aston Martin, Morgan und Alpine an den Wörthersee. Tausende begeisterte Fans werden an den Strecken des Spektakels erwartet.

Partys, Motoren und Stars

Porsche 918 Spyder © Porsche

Schon am Montag treffen die ersten Supercars ein. Auf dem Programm stehen zahlreiche Ausfahrten mit den Luxus-Boliden. Am Donnerstag lädt Veranstalter Heribert Kasper zum "Sunset Dinner" im Seehotel Europa. Freitag findet der alljährliche Gala-Abend im Casino Velden statt. Das große Event-Highlight startet am Samstag, 20. Juni, 16:00 Uhr mit einem exklusiven VIP-Empfang direkt vor dem legendären Schlosshotel in Velden. Um 18:00 Uhr geht es direkt vor dem Szene-Café Hollywood heiß weiter, wenn eine hochkarätige Bademoden-Show, powered by Fisher's Velden, auf dem Programm steht. Mit dabei ist unter anderem auch Miss Europe und Sängerin Beatrice Turin. Am Abend rockt dann Kult-DJ Antoine im Hof de Schlosshotels und wird dort die Stimmung zu Kochen bringen.