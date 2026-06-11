"Rosenheim-Cop" Müller: Tränen bei Budgen

Max Müller war zu Gast bei "Hinter den Schlagzeilen". Im Gespräch mit Patrick Budgen wurde der "Rosenheim-Cop" emotional.

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"Rosenheim-Cop"-Star Max Müller begeistert seit vielen Jahren sein Publikum. In der beliebten ORF-Sendung "Hinter den Schlagzeilen - Bei Budgen" gab er nun umfassend Einblick in Karriere und Leben. Müller sorgt mit einem ganz besonderen, anderen Projekt für Aufsehen.

Bewundert Peter Alexander

Anlässlich des nahenden 100. Geburtstags von Entertainer-Legende Peter Alexander entstand der Film "Peter Alexander: Alles nur aus Liebe", bei dem Max Müller als Moderator durch Originalaufnahmen führt. Er selbst bewundere Alexander sehr, so Müller bei Budgen.

Patrick Budgens Format "Hinter den Schlagzeilen" kommt beim Publikum gut an.

Wird kürzertreten

Doch das Gespräch drehte sich nicht nur um die Arbeit, sondern auch um Privates. Er gab Einblick in seine Kindheit, dass die Scheidung seiner Eltern gut gelaufen ist, erzählt er.

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Mehr für Mutter da sein

Was ihn derzeit sehr beschäftigt, erklärt Max Müller auch sehr offen. Müller erklärte, dass er bei den "Rosenheim-Cops" kürzertreten werde, ein Drittel weniger zu drehen war sein Wunsch. "Meine Mama ist jetzt 87 und sie ist im Seniorenheim und wunderbar aufgehoben und es geht ihr gut, aber ich will einfach mehr für sie da sein. Das ist jetzt einfach wichtig, dass sie über mich eine gewisse Konstanz hat."

Was immer geht

Jeden Tag telefonieren sie miteinander, wenn er nicht drehe, so Müller, besucht er seine Mutter alle zwei, drei Tage. "Wir haben ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen." Müller: "Was immer geht, ist da sein, die Hand nehmen, da sein, in den Arm nehmen." Müller versagt ein bisschen die Stimme, als er über seine Mama redet, es ist ein berührender Moment in der Show und Budgen stellt fest: "Das geht dir schon nahe!"

Fans feiern ihn

Auf Facebook wird Müller für seine Offenheit und das Gespräch gefeiert: "Ein großartiger Mensch!", "So warmherzig!" oder "Er ist ein Schatz in allen Bereichen!" Die Sendung kann auf ORF ON nachgeschaut werden