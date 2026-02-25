ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz war anlässlich des vierten Jahrestages des Angriffskrieges in der Ukraine bei Budgen zu Gast.

Journalist Christian Wehrschütz ist seit über 25 Jahren auf den Kriegsschauplätzen der Welt unterwegs. In den vergangenen vier Jahren hat er sich viel in der Ukraine aufgehalten um vom russischen Angriffskrieg zu berichten.

Wehrschütz über Emotionen

Der ORF-Korrespondent nahm nun im Studio beim souveränen Journalisten Patrick Budgen Platz. In dessen Format " Hinter den Schlagzeilen " ist Platz für Hintergrundgespräche, Details zu Arbeit und Lebenseinstellung der Gäste. Oder hier auch zum Beispiel die Antwort auf die Frage: Was nimmt Wehrschütz nach so langer Tätigkeit noch immer mit? Wehrschütz: "Das menschliche Leid der Hinterbliebenen" schockiert ihn immer. "Das ist einfach das Schlimmste!"

Drohnenangriff

Wehrschütz erzählt auch nochmal genauer, wie sich der Drohnenangriff auf ihn vor ein paar Monaten gestaltet hat. Knapp war es, so Wehrschütz und seine Sprachkenntnisse seien ein Glück gewesen. In solchen Situationen funktioniere er automatisch.

Anfütterung? Ja, natürlich!

Dann spricht Wehrschütz aber auch über seinen Mozartkugeltrick, denn die Süßigkeit ist immer dabei: "Es ist eine kleine Geste, aber es kostet nicht viel. Es ist eine Aufmerksamkeit, die du den Menschen im Vorzimmer gibst; nicht dem Politiker. Den Leuten von der Hilfsorganisation oder mit wem du unterwegs bist. Kostet wenig und bleibt positiv in Erinnerung."

Schoki verbindet

"Harmlose Anfütterung im wahrsten Sinne des Wortes?" fragt Budgen nach und Wehrschütz stimmt zu: "Ja natürlich!" Dann führt der Korrespondent aus, dass er dank der Schokolade immer wieder ins Gespräch gekommen sei mit Menschen.

