In "Hinter den Schlagzeilen - bei Budgen" sprach Politikwissenschaftler Gerhard Mangott sehr offen über seine Krise.

Politikwissenschaftler Gerhard Mangott erlitt im September 2024 einen Nervenzusammenbruch- Die Zeit davor war intensiv und Arbeitsreich für den Experten, der sich in vielen Medien fast täglich zum ukrainischen Angriffskrieg geäußert hat.

Zusammenbruch, Depressionen

Bei Patrick Budgen in „Hinter den Schlagzeilen“ sprach er nun sehr offen über diese Lebenskrise. „ Plötzlich waren Körper und Psyche nicht mehr in der Lage, weiterzumachen“, so schilderte Mangott, wie sich der Nervenzusammenbruch anbahnte. Danach kamen schwere Depressionen: „Ich habe es immer sterben ohne Tod genannt“, so Mangott. „Die Gefühle und Belastungen waren oft so schwer, dass man sich gedacht hat, lieber nicht mehr sein, das wäre leichter“, so der Politikwissenschafter.

Hassnachrichten

Er aber habe es zurück geschafft und wolle nun auch anderen in der Situation gut zusprechen. Weil er aufgrund seiner Arbeit sehr polarisierte, bekam Mangott zahlreiche Hassnachrichten: „Ich glaube, die Summe und die lange Reihe an Hassnachrichten waren der Auslöser“, so Mangott. Es war sehr belastend, weil seine Integrität oft infrage gestellt wurde.

Das brachte Heilung

Gespräche, Medikamente und Dinge wie Spazierengehen und Brettspiele brachten langsam Erleichterung in die Situation, die sich zu Beginn ausweglos anfühlte. Und Mangotts langjähriger Partner Werner, ein Psychiater aus Tirol, über den er sagt: „Ohne ihn hätte ich das wahrscheinlich nicht durchgestanden. Er ist ein liebevoller, unterstützender Mensch! Das ist das Beste, was ich haben konnte.“ Was ihm hilft? Fürsorglicher mit sich umzugehen!

Gefeiert auf Facebook

Danach kam eine Krebsdiagnose. Wegen der psychischen Erkrankung, so meint er, konnte er diese Diagnose gut nehmen. Disziplin und Fleiß sollen ihm geholfen haben. Für das offene Gespräch bei ORF-Star Patrick Budgen wird Gerhard Mangott auf Facebook gefeiert. Viele User kommentieren ähnlich: "Hochachtung vor diesem besonderen, mutigen Menschen!", "Immer objektiv, angenehme und ruhige Präsentation, kein polternder Schreihals bzw. keiner, der Parteiideologien herunterleiert. Top!", oder: "Ein sehr symphatischer und angenehmer Mensch! Seine Berichterstattungen sind kompetent, ruhig und vor allem interessant! Fand es sehr mutig, dass Prof. Mangott so ehrlich über seine Krankheit und seinen Partner gesprochen hat und hat mich tief beeindruckt!"

"Hinter den Schlagzeilen" mit Patrick Budgen und Mariella Gittler läuft Montag bis Freitag um 16.25 auf ORF.