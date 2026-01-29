Alles zu oe24VIP
Mark Mateschitz und Victoria Swarovski
Vici Swarovski gibt Details zu Verlobung mit Mark Mateschitz preis

29.01.26, 18:08
Moderator Patrick Budgen kitzelte Details in seiner Sendung raus.

Seit Anfang des Jahres gibt es im ORF eine neue Sendungsreihe mit TV-Liebling und Krimibestseller-Autor  Patrick Budgen .

Besonderer Talk

Wie der Titel andeutet, geht es bei "Hinter den Schlagzeilen" um den exklusiven Blick auf Menschen und ihre besonderen Geschichten. Bereits zu Gast waren u.a. Dominik Wlazny aka Marco Pogo oder Michael Häupl.

Am Tag, als das Geheimnis um das  ESC-Moderatoren-Duo Vici Swarovski und Michael Ostrowski  gelüftet wurde, durften die beiden bei "Hinter den Schlagzeilen" nicht fehlen. Und wie für Patrick Budgen typisch, kitzelte er Michael und Vici einige Geheimnisse raus.

Hochzeit mit Mateschitz

Darunter auch ein paar Details zu ihrer Beziehung mit "Red Bull"-Erbe Mark Mateschitz. Wie ist das z.B. mit einer möglichen Hochzeit? Jetzt stehe die Karriere beider im Fokus, so Vici. Aber, so viel wollte sie dann doch verraten, auf die Frage nach einer möglichen Verlobung: "Da muss wer anderer fragen". Insofern dürfte Vici einen  traditionellen Zugang zum Thema Ehe haben.

Zum Thema Name sagte Victoria deutlich, dass sie Swarovski nicht hergeben wolle. "Auch nicht bei einer möglichen Hochzeit?", fragt Budgen keck nach. Vici stockt, grinst und will dazu dann nichts sagen. Sie äußerte sich zudem zu ihrer Zeit bei der Rally Dakar und ihrer frühen Karriere als Sängerin und Moderatorin.

