Daniela Katzenberger spricht von Ehekrise & getrennten Schlafzimmer

Die beiden gelten als absolutes Traumpaar, doch jetzt gesteht Daniela Katzenberger überraschend, dass sie vor den Trümmern ihrer Ehe standen.

Nach außen gaben sie über Jahre das Sinnbild ehelicher Harmonie ab, doch hinter den Kulissen geriet selbst dieses vermeintliche Dreamteam ins Wanken: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis standen offenbar näher an einer Trennung, als viele vermutet hätten. Das gesteht die TV-Persönlichkeit nun mit bemerkenswerter Offenheit ein.

Seit ihrer Hochzeit im Juni 2016 galten Daniela Katzenberger (39) und Lucas Cordalis (58) als Paar, das dem öffentlichen Druck mit Humor, Zusammenhalt und einer ordentlichen Portion mediterraner Gelassenheit begegnet. Noch im Herbst 2024 hatte Cordalis betont: „In unsere Beziehung stecken wir viel Power rein, weil es nicht leicht ist, in der Öffentlichkeit zu stehen.“ Worte, die heute eine neue Tiefe bekommen.

Als Ehrgeiz zur Belastung wurde

Der Auslöser der Krise war kein klassisches Beziehungsthema, sondern ein radikaler Lebensstilwechsel. Was für Daniela Katzenberger als sportliches Ziel begann, entwickelte sich während ihrer intensiven Vorbereitung auf Bodybuilding-Wettkämpfe zu einer massiven Belastungsprobe für die Ehe. Der extreme Fokus auf Training und Diät raubte dem Alltag jede Leichtigkeit. Hunger, Erschöpfung und Gereiztheit bestimmten zunehmend das Zusammenleben – und ließen den Ton zwischen den Ehepartnern rauer werden.





Scheidung war ein Thema

In ihrem Buch „Katze goes Muskelkater“, das am Mittwoch, dem 28. Jänner 2026, erschienen ist, beschreibt die Entertainerin diese Phase mit schonungsloser Ehrlichkeit. „Für Lucas und mich war es eine krasse Beziehungsprobe. Wir haben jedenfalls eine Zeit lang in getrennten Zimmern geschlafen. Haben uns 15-mal pro Tag gestritten. Mindestens. Und fast genauso oft wollten wir uns scheiden lassen“, wird sie von „Brisant“ zitiert. Worte, die erahnen lassen, wie angespannt die Stimmung in den eigenen vier Wänden gewesen sein muss.

Im Kapitel „Du bist nicht du selbst, wenn du Hunger hast“ schildert Katzenberger, wie sehr der radikale Verzicht ihre Persönlichkeit veränderte. Sie beschreibt ihren Zustand drastisch und greifbar: „Als ob ich meine Tage hätte – und das mal zehn.“ Der permanente körperliche Ausnahmezustand und die emotionale Überforderung ließen kaum Raum für Nähe oder Gelassenheit und stellten auch die Geduld ihres Mannes auf eine harte Probe.

Daniela Katzenberger und ihr Ehemann Lucas Cordalis mit der gemeinsamen TochterSophia Cordalis.

Gestärkt aus der Krise

Heute jedoch ist diese schwierige Zeit überwunden. Rückblickend weiß Daniela Katzenberger genau, wem sie das Überstehen dieser Phase zu verdanken hat, und zollt Lucas Cordalis höchsten Respekt. Er habe, so sagt sie, „Nerven aus Titan“ bewiesen. Dass sie die Krise gemeinsam gemeistert haben, habe ihre Beziehung letztlich sogar gefestigt.

Am Ende findet die TV-Bekanntheit versöhnliche und liebevolle Worte für ihren Ehemann: „Mein Schatz, ich verspreche dir, ab jetzt bin ich wieder die ausgeglichene, stets charmante und niemals zickige Traumfrau, die du geheiratet hast.“