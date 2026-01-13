Alles zu oe24VIP
Iris und Peter Klein
© Sat.1/Nadine Rupp

Trash-TV

RTL-Dschungelcamp: ER steht als Ersatzkandidat bereit

13.01.26, 18:00
Teilen

Am 23. Januar startet in Australien die 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Peter Klein steht als Ersatzkandidat bereit, Iris Katzenberger reagierte humorvoll auf Instagram. 

Die 19. Staffel des ETL-Dschungelcamps startet am 23. Januar in Australien. Wie die deutsche "Bild"-Zeitung erfuhr, steht Peter Klein (58) hinter den Kulissen als potenzieller Nachrücker bereit. Seine Ex Iris, ehemals Klein, inzwischen wieder Katzenberger, reagierte prompt auf Peters Dschungel-Coup. Auf Instagram postete sie ein Foto vom Flughafen, beladen mit Koffern und Taschen, gemeinsam mit ihrem neuen Partner Stefan Braun (48). „Auf nach Australien“, kommentierte sie süffisant. Das Foto entstand nach ihrem Thailand-Urlaub am Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi und sorgt bei Dschungelcamp-Fans für Schmunzeln.

Iris Klein

Iris Klein

© Instagram

Rückblick auf das Ehe-Aus

2023 sorgten die Kleins für Aufsehen im Dschungelcamp. Peter war damals als Begleitperson von Lucas Cordalis nach Australien gereist, wo er sich für Iris’ Geschmack zu gut mit Schauspielerin Yvonne Woelke verstand. Öffentliche Betrugsvorwürfe führten zur Trennung nach über 17 Jahren Ehe. Seit Ende 2024 ist Iris geschieden und trägt wieder ihren Geburtsnamen Katzenberger. Peter ist inzwischen mit Yvonne Woelke zusammen.

Iris und Peter Klein
© Getty Images / oe24

Peters bevorstehendes Dschungelabenteuer

Als potenzieller Nachrücker könnte Peter sich auf "Dschungel-Delikatessen" wie Insekten, Maden oder Krokodilfleisch vorbereiten. Iris hingegen genoss die First-Class-Lounge am Flughafen und Drachenfrucht nach ihrem Urlaub. Für sie ist das Urlaubsabenteuer vorbei, während Peters Dschungelabenteuer noch bevorsteht.

