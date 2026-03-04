Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Kerstin
© ATV

Neues Format

ATV-Star Kerstin: "War mit Stripperin überfordert" - Wirbel um neue TV-Show "MILF"

04.03.26, 13:33
Teilen

Ab Montag, 9.3. ist es soweit und MILF ist zu sehen!

 „Teenager werden Mütter“- Urgestein Kerstin  kehrt auf den TV-Bildschirm zurück. Und schon geht's rund im Netz!

Mehr zum Thema

Um neues Leben

In "MILF - Mütter in lustiger Fernseh-Show" dreht sich alles um ihr neues Leben. In der Show plant sie aktuell ihre Traumhochzeit mit ihrem Partner Scott. Da darf natürlich auch ein Junggesellinnenabschied nicht fehlen und der wird wild! Über die Beziehung der beiden findet sie klare Worte: „Zusammen sind wir wie Dynamit.“

 

Buch, Versöhnung, Hochzeit

Doch Kerstin möchte nicht nur als Mutter und Braut wahrgenommen werden. Sie arbeitet zielstrebig an ihrer Karriere als Sängerin und möchte beweisen, dass sie auf den großen und kleinen Bühnen des Landes reüssieren kann. Auch ihr Buch "Kerstin unscripted" (Haymon Verlag, bereits in der 2. Auflage) ist Thema in der Sendung sowie die Versöhnung mit ihrer Mum. Fans dürfen gespannt sein, wie sie ihre elterlichen Pflichten mit den neuen Ambitionen vereinbart.

Milf
© ATV

Fiese Kommentare, mal wieder

Auf Kerstins Seite geht es jedenfalls schon ordentlich zur Sache. Wie immer ist Kerstin fiesen Hasskommentaren ausgesetzt. Doch viele Fans springen dem ATV-Star zur Seite, sagen Dinge wie:

  • "Sehr hübsches Foto, lass sie reden die haben anscheinend alle kein eigenes Leben. Leider müssen die Menschen immer was negatives finden /sagen somit lenken sie von ihrem Leben ab."
  • "Juhu ich freu mich. Ich werd es mir fix anschauen. Danke"
  • Wetten du hast mehr Zuseher als du glaubst, alleine aus Neid schon..... Manche Kommentare sind echt unterirdisch. Zieh durch"

Milf
© ATV

Staffelstart

Zum Staffelstart von “Mütter in lustiger Fernseh-Show” am 9. März um 21:20 Uhr auf JOYN & ATV zeigt auch Bahati Venus ihre ganz private Seite. Sie lässt im Internet die Hüllen fallen. Bahati: „Ich geb ein ‚F‘ drauf, was andere Leute denken.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen