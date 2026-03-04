Ab Montag, 9.3. ist es soweit und MILF ist zu sehen!

„Teenager werden Mütter“- Urgestein Kerstin kehrt auf den TV-Bildschirm zurück. Und schon geht's rund im Netz!

Um neues Leben

In "MILF - Mütter in lustiger Fernseh-Show" dreht sich alles um ihr neues Leben. In der Show plant sie aktuell ihre Traumhochzeit mit ihrem Partner Scott. Da darf natürlich auch ein Junggesellinnenabschied nicht fehlen und der wird wild! Über die Beziehung der beiden findet sie klare Worte: „Zusammen sind wir wie Dynamit.“

Buch, Versöhnung, Hochzeit

Doch Kerstin möchte nicht nur als Mutter und Braut wahrgenommen werden. Sie arbeitet zielstrebig an ihrer Karriere als Sängerin und möchte beweisen, dass sie auf den großen und kleinen Bühnen des Landes reüssieren kann. Auch ihr Buch "Kerstin unscripted" (Haymon Verlag, bereits in der 2. Auflage) ist Thema in der Sendung sowie die Versöhnung mit ihrer Mum. Fans dürfen gespannt sein, wie sie ihre elterlichen Pflichten mit den neuen Ambitionen vereinbart.

Fiese Kommentare, mal wieder

Auf Kerstins Seite geht es jedenfalls schon ordentlich zur Sache. Wie immer ist Kerstin fiesen Hasskommentaren ausgesetzt. Doch viele Fans springen dem ATV-Star zur Seite, sagen Dinge wie:

"Sehr hübsches Foto, lass sie reden die haben anscheinend alle kein eigenes Leben. Leider müssen die Menschen immer was negatives finden /sagen somit lenken sie von ihrem Leben ab."

die haben anscheinend alle kein eigenes Leben. Leider müssen die Menschen immer was negatives finden /sagen somit lenken sie von ihrem Leben ab." " Juhu ich freu mich. Ich werd es mir fix anschauen. Danke"

mich. Ich werd es mir fix anschauen. Danke" Wetten du hast mehr Zuseher als du glaubst, alleine aus Neid schon..... Manche Kommentare sind echt unterirdisch. Zieh durch"

Staffelstart

Zum Staffelstart von “Mütter in lustiger Fernseh-Show” am 9. März um 21:20 Uhr auf JOYN & ATV zeigt auch Bahati Venus ihre ganz private Seite. Sie lässt im Internet die Hüllen fallen. Bahati: „Ich geb ein ‚F‘ drauf, was andere Leute denken.“