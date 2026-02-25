Offene Ehe im Königshaus? Neue Vorwürfe gegen Andrew und Fergie

Ein neues Royal-Buch sorgt für Aufsehen: Es beschreibt die Ehe von Andrew und Fergie als ungewöhnliches Arrangement. Die Enthüllungen rücken das Ex-Paar erneut ins Rampenlicht.

Die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor (66) wirft erneut ein Schlaglicht auf seine Vergangenheit. Gegen ihn wird derzeit wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs ermittelt. Seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66), genannt Fergie, soll sich zuletzt in eine Schweizer Wellnessklinik zurückgezogen haben. Im Enthüllungsbuch "Entitled – The Rise and Fall of the House of York", das seit August 2025 im Handel ist, zeichnet Autor Andrew Lownie (65) ein wenig romantisches Bild der Ehe (1986–1996). Demnach hätten beide früh akzeptiert, dass Treue keine Voraussetzung ihrer Beziehung gewesen sei. Sie sollen von den Affären des jeweils anderen gewusst und diese toleriert haben.

© APA/AFP/POOL/ADRIAN DENNIS

Nach der Hochzeit am 23. Juli 1986 lebten Andrew und Fergie zunächst im Buckingham Palace, später in Sunninghill Park in Ascot und schließlich in der Royal Lodge in Windsor.

Buch enthüllt Untreue

Laut einem ehemaligen Fahrer soll Andrew schon "vor dem ersten Hochzeitstag mit mehr als einem Dutzend Frauen geschlafen" haben. Das geht aus einem Buchauszug hervor, den die "Daily Mail" veröffentlichte. Autor Lownie schreibt zudem: "Freunde sagen, dass Andrew die Untreue seiner Frau akzeptierte." Und weiter: "Er aß allein von einem Tablett in seinem Arbeitszimmer, während Sarah und einer ihrer Liebhaber gemeinsam an einem anderen Ort im Haus aßen."

© Getty Images

Leben nach der Scheidung

Auch nach der Scheidung 1996 lebten Andrew und Fergie weiterhin unter einem Dach in der Royal Lodge in Windsor, in einer Art Wohngemeinschaft. Im Zuge des Epstein-Skandals mussten beide das Anwesen räumen.

Die Enthüllungen rücken ihre frühere Beziehung und ihr privates Arrangement erneut in den Fokus der Öffentlichkeit.