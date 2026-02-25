Hollywood-Star Martin Short trauert um seine Tochter (†42)

Katherine Hartley Short ist im Alter von 42 Jahren in Los Angeles verstorben.

USA. Hollywood-Legende Martin Short (75, "Only Murders in the Building") trauert um seine älteste Tochter Katherine Hartley Short. Die Tragödie ereignete sich am Montag in den Hollywood Hills, als Rettungskräfte gegen 18:40 Uhr (Ortszeit) zu Katherines Haus ausrückten, für die 42-Jährige jedoch jede Hilfe zu spät kam. Das berichtet das US-Portal "TMZ". Laut Polizeikreisen soll Katherine durch eine selbstzugefügte Schusswunde gestorben sein.

Familie ist am Boden zerstört

Ein Sprecher der Familie bestätigte den schweren Verlust in einem emotionalen Statement gegenüber "TMZ". Darin heißt es: "Mit tiefer Trauer bestätigen wir das Ableben von Katherine Hartley Short. Die Familie Short ist am Boden zerstört über diesen Verlust und bittet in dieser Zeit um Privatsphäre. Katherine wurde von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude, die sie in die Welt brachte, in Erinnerung bleiben."

Im Gegensatz zu ihrem berühmten Vater Martin Short wählte Katherine ein Leben abseits der großen Öffentlichkeit. Nur selten sah man sie bei Galas oder Premieren. Die ausgebildete Sozialarbeiterin, die an der NYU und USC studierte, widmete ihre Arbeit der Organisation "Bring Change To Mind". Ihr großes Ziel war es, das Stigma rund um psychische Erkrankungen abzubauen.

Weiterer Schicksalsschlag für Martin Short

Für den Schauspieler ist dies ein weiterer harter Schlag. Bereits im Jahr 2010 verlor er seine Ehefrau Nancy Dolman (†58), Katherines Mutter, nach 30 gemeinsamen Jahren an eine Krebserkrankung. Erst vor wenigen Wochen musste Martin Short zudem Abschied von seiner engen Freundin und Kollegin Catherine O’Hara nehmen, die im Alter von 71 Jahren verstarb.

( S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)