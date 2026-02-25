Akte-X-Hammer! Kult-Serie kehrt zurück: SIE ist die neue Hauptdarstellerin

Die Wahrheit ist endlich wieder da! Jetzt herrscht Gewissheit: Die „X-Akten“ werden neu geöffnet. „Black Panther“-Regisseur Ryan Coogler hat von Disney offiziell grünes Licht für das Mega-Projekt bekommen. Fest steht bereits, wer in die Fußstapfen der legendären FBI-Agenten treten soll.

Es ist die Nachricht, auf die Mystery-Fans seit Jahren gewartet haben: Der US-Streamingdienst Hulu (gehört zum Disney-Konzern) hat offiziell einen Pilotfilm für das „Akte X“-Reboot bestellt. Damit ist der Weg frei für eine Rückkehr in den berühmten Keller des FBI.

Hinter den Kulissen zieht kein Geringerer als Ryan Coogler die Strippen. Der Erfolgsregisseur, der mit „Black Panther“ und „Creed“ Kinogeschichte schrieb, wird nicht nur das Drehbuch für den Pilotfilm schreiben, sondern auch selbst Regie führen. Unterstützung bekommt er von Showrunnerin Jennifer Yale und dem Ur-Vater der Serie, Chris Carter, der als ausführender Produzent über sein Erbe wacht.

SIE ist das neue Gesicht der Mystery-Serie



Die wohl spannendste Frage: Wer wird die neue Dana Scully? Offiziell ist der Cast noch ein gut gehütetes Geheimnis, doch eine Hauptdarstellerin steht bereits fest: Danielle Deadwyler („The Harder They Fall“) wird eine der zentralen Rollen übernehmen. Ob sie eine völlig neue Figur spielt oder eine moderne Interpretation der Kult-Agentin Scully verkörpert, halten die Macher noch unter Verschluss. Klar ist nur: Coogler setzt auf ein Duo aus zwei „hochdekorierten, aber völlig unterschiedlichen Agenten“, die sich in einer Welt voller paranormaler Phänomene und dunkler Verschwörungen beweisen müssen.

Was wird aus Mulder und Scully?



Fans der Originalserie fragen sich natürlich: Gibt es ein Wiedersehen mit David Duchovny und Gillian Anderson? Während noch nichts offiziell bestätigt ist, gibt es ein vielversprechendes Signal von der Original-Besetzung. Gillian Anderson deutete bereits an, dass sie die Idee unter Cooglers Führung extrem spannend findet und für einen Gastauftritt bereit wäre. Cooglers Vision ist klar: Er will „The X-Files“ mit einem diversen Cast in die heutige Zeit holen, ohne den unheimlichen Kern der Serie zu verlieren. Es wird moderner, gesellschaftskritischer, aber garantiert genauso mysteriös wie früher.

So sicher ist der Serien-Start

Obwohl erst einmal „nur“ ein Pilotfilm bestellt wurde, stehen die Chancen auf eine komplette Staffel extrem gut. In Hollywood gilt das Projekt als absoluter Selbstläufer. Der Grund: Ryan Coogler ist aktuell der „Golden Boy“ der Branche. Sein neuester Film „Blood & Sinners“ räumte gerade erst 16 Oscar-Nominierungen ab und stürmt die Kino-Charts weltweit. Branchen-Insider sind sich sicher: Wenn Coogler die X-Akten anfasst, wird es ein Hit. Für Disney wäre ein Scheitern des Piloten bei diesem Star-Aufgebot fast unvorstellbar – die Rückkehr der Aliens und Mutanten scheint also so gut wie sicher.