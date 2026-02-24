Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
könig harald
© Getty Images

Erlitt Infektion

König Harald von Norwegen im Krankenhaus

24.02.26, 21:47
Teilen

Der norwegische König Harald (89) wurde auf Teneriffa (Spanien) in ein Krankenhaus gebracht, so das norwegische Königshaus. Der König hat eine Infektion und leidet an Dehydrierung. Sein Zustand wird als gut beschrieben. 

Auf Teneriffa verbringen derzeit König Harald, der seinen 89. Geburtstag am vergangenen Samstag gefeiert hat, seinen Winterurlaub mit seiner Ehefrau Sonja von Norwegen (88). Nun soll der Leibarzt des 89-Jährigen auf die spanische Insel reisen, um den örtlichen Ärzten zu helfen.

Das norwegische Königshaus hat schwere Wochen hinter sich. Kronprinzessin Mette-Marit ist im Fall um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verwickelt und steht deshalb in Kritik.

Mette-Marits Sohn vor Gericht

Für einen viel größeren Skandal sorgt ihr Sohn Marius Borg Høiby. Er steht wegen mehrerer schwerer Vergehen vor Gericht. Unter anderem wird ihm Vergewaltigung und Körperverletzung vorgeworfen. Marius plädiert auf "nicht schuldig".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen