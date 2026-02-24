König Harald von Norwegen im Krankenhaus

Der norwegische König Harald (89) wurde auf Teneriffa (Spanien) in ein Krankenhaus gebracht, so das norwegische Königshaus. Der König hat eine Infektion und leidet an Dehydrierung. Sein Zustand wird als gut beschrieben.

Auf Teneriffa verbringen derzeit König Harald, der seinen 89. Geburtstag am vergangenen Samstag gefeiert hat, seinen Winterurlaub mit seiner Ehefrau Sonja von Norwegen (88). Nun soll der Leibarzt des 89-Jährigen auf die spanische Insel reisen, um den örtlichen Ärzten zu helfen.

Das norwegische Königshaus hat schwere Wochen hinter sich. Kronprinzessin Mette-Marit ist im Fall um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verwickelt und steht deshalb in Kritik.

Mette-Marits Sohn vor Gericht

Für einen viel größeren Skandal sorgt ihr Sohn Marius Borg Høiby. Er steht wegen mehrerer schwerer Vergehen vor Gericht. Unter anderem wird ihm Vergewaltigung und Körperverletzung vorgeworfen. Marius plädiert auf "nicht schuldig".