Promis mit Herz sammelten 335.540 Euro bei der 27. „Seitenblicke“-Gala

Ein Fixtermin der Wiener Society mit Herz: Zum bereits 27. Mal verwandelte die Grande Dame der Interspot Film, Inge Klingohr, die Studios in Wien-Liesing in eine Bühne der Solidarität.

Wenn die Interspot-Studios in Wien-Liesing zum gesellschaftlichen Epizentrum werden, bittet die „Grande Dame“ der Filmbranche, Inge Klingohr, traditionell zur Charity. Bereits zum 27. Mal versammelte die Gastgeberfamilie Klingohr das „Who is Who“ der heimischen Society, um unter dem Banner von "Licht ins Dunkel" jenen unter die Arme zu greifen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Das Ergebnis des Abends sowie der begleitenden „Night Tour“ kann sich sehen lassen: Stolze 335.540 Euro wurden lukriert.

Christine Zach, Thomas Schäfer-Elmayer und Birgit Sarata. © Andreas Tischler

Unter dem Hammer: Kunst, Schmuck und ein spontanes Tamburin

Das bewährte Duo Karl Hohenlohe und Rudi Roubinek fungierte als Auktionatoren-Gespann und entlockte den spendenfreudigen Gästen mit einer Mischung aus Schmäh und Hartnäckigkeit beachtliche Summen.

Peter Schaider, Martina Reuter und Karl Kolarik. © Andreas Tischler

Kultur & Kunst: Eine Privatvorstellung von Schnitzlers „Anatol“ erzielte 20.000 Euro, während Werke von Gottfried Helnwein und Sabine Wiedenhofer jeweils 12.000 Euro in den Spendentopf spülten.

Gottfried Helnwein und Gattin Renate. © Andreas Tischler

Der Überraschungsmoment: Star-Tenor Piotr Beczała begeisterte nicht nur stimmlich an der Seite von Ania und Sophie Druml, sondern bewies auch Geschäftssinn für den guten Zweck: Sein spontan versteigertes Tamburin brachte zusätzliche 7.000 Euro ein.

Ernst Minar und Maria Rauch-Kallat. © Andreas Tischler

Kristina Sprenger und Piotr Beczala. © Andreas Tischler

Prominenz im Dienst der Sache

Durch den Abend führte gewohnt souverän Kristina Sprenger. Die Gästeliste las sich wie ein Branchenverzeichnis der österreichischen Elite: Kunst-Ikone Gottfried Helnwein, Schauspieler Cornelius Obonya, ORF-Moderatorin Martina Reuter, John Harris-Boss Ernst Minar, Auhofcenter-Chef Peter Schaider und GW Cosmetics-CEO Amra Deisenhammer zählen zu den prominenten Unterstützern.

Amra und Rainer Deisenhammer. © Andreas Tischler

Als „Losverkäufer“ der Tombola ließen sich unter anderem Eva Pölzl und Daniel Serafin in die Pflicht nehmen.

Carolin Piekos und Cornelius Obonya. © Andreas Tischler

Hilfe, die ankommt

Die beachtliche Spendensumme fließt in drei gezielte Projekte, die der Familie Klingohr am Herzen liegen:

Cape 10: Unterstützung für das Projekt „Herz und Bauch“ im Wiener Sonnwendviertel.

Dorfgemeinschaft Wienerwald: Finanzierung eines neuen Verkaufskiosks.

Soforthilfe-Fonds: Direkte Unterstützung durch LICHT INS DUNKEL für Familien in Not.

Michael Lameraner und Adi Weiss. © Andreas Tischler

Inge Klingohr resümierte den Abend gewohnt bescheiden, aber stolz: Es sei das Gefühl der Verbundenheit, das weit über die Gala hinaus bleibe. Ein Abend, der bewies, dass die Wiener High Society ihr Herz am rechten Fleck trägt – sofern der Zweck und der Rahmen stimmen.