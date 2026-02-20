Zwei Demos gegen Akademikerball: Polizei im Großeinsatz

Der "Akademikerball" in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in und um die Innenstadt gesorgt.

Seit dem Nachmittag sind zwei Protestkundgebungen in der Stadt am Laufen. Am Veranstaltungsort selbst wird wieder mit FPÖ-Prominenz gerechnet, erwartet werden unter anderem Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und Wiens Landesparteichef Dominik Nepp. Wie üblich fern bleibt auch diesmal FPÖ-Obmann Herbert Kickl.

Bereits seit 18 Uhr trat ein Platzverbot am Heldenplatz in Kraft - Ziel ist es wie jedes Jahr, Demonstranten und Ballbesucher voneinander fernzuhalten. Die Gegner des von Kritikern als internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer bezeichneten Events versammelten sich bereits am späteren Nachmittag am Startpunkt zweier Demonstrationszüge.

Die Wiener Polizei empfahl im Vorfeld, den Bereich der Innenstadt großräumig zu umfahren, es wurden kleinere Verkehrsbehinderungen und Umleitungen des Individualverkehrs erwartet. Betroffen war auch der öffentliche Verkehr.

Zwei Protestmärsche gegen den Ball

Wie schon in den vergangenen Jahren lockte auch heuer wieder ein Demo-Aufruf der Plattform "Offensive gegen Rechts" Gegner des Balles in die Innenstadt: "Auf die Straße gegen Burschis & Faschos" lautet das Motto des Protestzuges, der sich seit 17 Uhr vor der Hauptuni Wien sammelte. Die geplante Marschroute geht vom Universitätsring über den Schottenring zur Wipplingerstraße, dann weiter auf den Hohen Markt, die Rotenturmstraße bis zum Stephansplatz. Kurz nach 18 Uhr hielt sich der Zustrom im Vergleich zu den Jahren davor noch in Grenzen, einigen hundert Demonstranten hatten sich vor der Hauptuni eingefunden.

Start der zweiten - "Budenbummel" genannten - Kundgebung war um etwa 17.45 Uhr, Ausgangspunkt war der Urban-Loritz-Platz. Der Protestmarsch dürfte mehrere "Buden" von Burschenschaftern passieren; er geht über die Westbahnstraße zur Zieglergasse, Kandlgasse und Herrmanngasse zur Burggasse. Weiter geht es dann über die Neubaugasse, die Zeltgasse, die Piaristengasse und die Lerchenfelder Straße bis zum Grete-Rehor-Park am Schmerlingplatz.

Zahlreiche Polizeibeamte im Einsatz

Insgesamt stehen am Freitag laut der Exekutive mehrere hundert Polizisten aus Wien im Einsatz, die auch Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern erhalten.

Proteste seit vielen Jahren

Der Wiener Akademikerball findet seit 2013 unter seinem aktuellen Namen statt. Er gilt als offizieller Nachfolger des WKR-Balls, der davor seit 1952 von Farben tragenden und mehrheitlich schlagenden Hochschulkorporationen ausgerichtet worden war. Mehrheitlich von linker Seite dagegen demonstriert wird schon seit vielen Jahren, wobei es vor allem vor dem Veranstalterwechsel teilweise zu heftigen Protesten gekommen war. In den letzten Jahren wurde es hingegen spürbar ruhiger rund um den Veranstaltungsort, im Vorjahr waren die Proteste laut Exekutive "ohne nennenswerte Zwischenfälle" verlaufen.

In der Hofburg selbst gaben sich die Teilnehmenden zumeist betont gelassen und verurteilten die "gewalttätigen Ausschreitungen" regelmäßig.

Wieder akademischer Festredner

Während zu WKR-Zeiten noch Uni-Rektoren die Festreden hielten, brachen danach neue Zeiten an: So sprach etwa 2018 der einstige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vor den versammelten Burschenschaftern und verurteilte dabei sogar Antisemitismus in den eigenen Reihen. Zweimal trat auch der damalige FPÖ-Volksanwalt und nunmehrige Nationalratspräsident Walter Rosenkranz auf, seit letztem Jahr wird die Rede wieder von einem Akademiker gehalten, auch heuer ist eine solche Vorgangsweise zu erwarten. Parteichef Kickl bleibt der Veranstaltung seit jeher fern, er sei kein Ballgeher, heißt es aus seinem Büro.

Scharfe Kritik an Teilnahme Rosenkranz

Kritik an der Teilnahme von Nationalratspräsident Rosenkranz kam bereits am Vortag von SPÖ und Grünen: "Der Akademikerball steht seit Jahren für ein Milieu, das deutschnationales und rechtsextremes Gedankengut verharmlost. Wer als Nationalratspräsident eine überparteiliche und verbindende Rolle innehat, darf solchen Veranstaltungen nicht durch seine Anwesenheit Legitimität verleihen", sagte etwa SPÖ-Erinnerungskultur-Sprecherin Sabine Schatz. Die FPÖ wies die Kritik zurück.