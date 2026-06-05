ORF: 7 Kandidaten fix im Hearing

Drei Stiftungsräte haben bekannt gegeben, wenn sie zum Hearing einladen. Direkt danach wird die neue Person an der Spitze des ORF gewählt.

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Schon am Donnerstag wird der neue ORF-Chef gewählt. Bereits am Montagabend läuft auf ORF 3 die Videopräsentation der Kandidaten für die Spitze des Rundfunks. Die Nominierungen für die Hearings sind jetzt schon für sieben Kandidaten fix.

Wer ORF-Generaldirektor wird, das entscheidet sich im offiziellen Hearing diesen Donnerstag, der Fragerunde und in der anschließenden Wahl. Dann bestimmen die 35 Stiftungsräte die neue Person an der ORF-Spitze.

Wie oe24 von Stiftungsrat Gregor Schütze bestätigt bekam, hat dieser folgende Personen für das ORF-Hearing nominiert: Eva Schütz, Lisa Totzauer, Kathrin Zierhut-Kunz, Robert Altenburger, Clemens Pig, Markus Breitenecker und Johannes Larcher.

Westenthaler: "Drei Frauen und drei Männer"

Stiftungsrat Peter Westenthaler sagt gegenüber oe24, dass er folgende Personen nominiert hat: "Drei Frauen, und zwar: Eva Schütz, Lisa Totzauer, Kathrin Zierhut-Kunz sowie drei Männer, nämlich: Robert Altenburger, Markus Breitenecker und Clemens Pig."

Westenthaler kündigt an, dass er "brenzlige Fragen stellen" wird.

Stiftungsrats-Chef Lederer nominiert vier

Heinz Lederer, der dem ORF-Stiftungsrat vorsitzt, hat Lisa Totzauer, Clemens Pig, Johannes Larcher und Markus Breitenecker nominiert. Er habe die Entscheidung als "einfaches Stiftungsratsmitglied" auf Basis der eingereichten Konzepte getroffen, wie er betont.

Lederer geht von weiteren Nennungen aus, die rein rechtlich noch am Wahltag diesen Donnerstag erfolgen können. Die Gremienmitglieder wurden aber gebeten, bis Montagmittag ihre Nominierungen einzureichen.

Fix dabei sind bis jetzt:

Clemens Pig

Lisa Totzauer

Kathrin Zierhut-Kunz

Robert Altenburger

Eva Schütz

Markus Breitenecker

Johannes Larcher

Wahl

Um in den ORF-Chefsessel zu gelangen, ist eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen nötig. Erhält keine Bewerberin bzw. kein Bewerber im ersten Wahlgang zumindest 18 der 35 Stimmen, ist ein zweiter Wahlgang nötig, bei dem nur noch die beiden im ersten Wahlgang stimmenstärksten Kandidaten zur Wahl stehen. Heinz Lederer, der Vorsitzende des Stiftungsrats, entscheidet bei Stimmengleichheit.