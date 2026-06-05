So leicht! Diese Schokotrends schmecken wie Sommerurlaub

Schokolade im Sommer? Klingt zunächst ungewöhnlich. Doch Sorten mit Heidelbeere, Limoncello oder Zitronen-Mousse beweisen, dass Schokolade auch leicht, fruchtig und überraschend sommerlich sein kann.

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Wenn man an Sommersnacks denkt, kommen einem wahrscheinlich zuerst Wassermelone, Eis oder frische Beeren in den Sinn. Schokolade? Eher nicht. Dabei kann Schokolade im Sommer überraschend leicht, fruchtig und erfrischend schmecken. Genau das zeigen die aktuellen Neuheiten einiger beliebter Schokomarken, die statt schwerer Pralinen auf frische Aromen, Zitrusnoten und sommerliche Kombinationen setzen.

Heidelbeer trifft Knusper: Die neue Sommertafel von Heindl

Fruchtig, cremig und mit ordentlich Crunch, so präsentiert sich die neue Heidelbeer Knusper Creme von Heindl. Die Tafel kombiniert eine fruchtige Heidelbeercreme mit knusprigen Kadayif-Teigfäden, die viele bereits aus den beliebten Dubai-Style-Schokoladen kennen. Umhüllt wird das Ganze von zarter Vollmilchschokolade. Das Ergebnis: eine spannende Mischung aus fruchtiger Frische, cremiger Füllung und knuspriger Textur, die perfekt zu warmen Sommertagen passt.

© Heindl

Aperol Spritz zum Anbeißen

Cocktails gehören zum Sommer wie Sonnencreme und Sonnenuntergänge. Warum also nicht auch als Schokolade? Genau diesen Gedanken hatte offenbar Lindt & Sprüngli. Mit den neuen Sorten Orange Spritz und Limoncello bringt die Marke zwei beliebte italienische Sommerklassiker in Tafelform ins Supermarktregal. Die Schokoladen sollen die typischen Aromen der bekannten Urlaubscocktails einfangen und mediterranes Flair direkt nach Hause bringen. Perfekt für alle, die auch beim Naschen ein bisschen Amalfi-Küste-Feeling haben möchten.

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Zitronen-Mousse in Schokoladenform

Auch Ritter Sport setzt im Sommer immer wieder auf Frische statt Schwere. Die Sorte Funky White Lemon kombiniert luftige Zitronen-Mousse mit weißer Schokolade und sorgt damit für eine überraschend leichte Variante des klassischen Schokoladensnacks. Die Kombination aus süßer weißer Schokolade und frischer Zitrone erinnert fast ein wenig an ein Sommerdessert, nur eben in Tafelform.

© Ritter Sport

Schokolade wird sommerlicher

Auffällig ist: Viele Hersteller setzen derzeit verstärkt auf fruchtige und leichte Geschmacksrichtungen. Statt schwerer Nougat- oder Karamellvarianten dominieren Zitrusfrüchte, Beeren und luftige Cremes die Schoki-Regale. Genau das macht die Sorten auch bei höheren Temperaturen deutlich angenehmer als klassische Winterschokolade.