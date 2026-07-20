Das sind Österreichs beste Streetfood-Adressen

Von Smash Burgern über Bao Buns bis hin zu neapolitanischer Pizza: Streetfood hat sich längst vom schnellen Snack zur echten Gourmet-Küche entwickelt. Der neue Falstaff Streetfood Guide 2026 zeigt jetzt, wo Genießer:innen in Österreich die besten Adressen finden.

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Streetfood steht heute für weit mehr als Würstelstand und Leberkäsesemmel. Internationale Einflüsse treffen auf regionale Zutaten, traditionelle Rezepte werden neu interpretiert und hochwertige Küche wird unkompliziert serviert. Der Falstaff Streetfood Guide 2026 listet 968 ausgewählte Betriebe, darunter 159 Neuzugänge, und kürt die besten Streetfood-Hotspots des Landes.

Wien: Drei Lokale an der Spitze

In der Bundeshauptstadt teilen sich gleich drei Betriebe den ersten Platz: Dodo62 (1090 Wien), Reserva Ibérica by PACO (1010 Wien), Casa Schuk (1020 Wien). Ebenfalls unter den Top-Adressen finden sich das mexikanische Maiz (im 5. und 8. Bezirk), die Mochi Ramen Bar (1020 Wien), Taqueria La Ventana (1020 Wien), Ströck Feierabend (1030 und 1070 Wien) sowie Asahimoto (1110 Wien).

Salzburg: Von Indian Food bis Pizza

Salzburg-Panorama © Getty Images

Auch Salzburg überzeugt mit einer vielseitigen Streetfood-Szene. Ganz vorne liegen: Lakhi's Indian Kitchen Foodtruck, Gauchos del Gusto in Fuschl, Cosmic Pizza, Furo in der Elisabethstraße. Ob würzige Currys, argentinische Sandwiches oder kreative Pizza, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Bundesländer-Sieger

Auch außerhalb Wiens finden sich zahlreiche kulinarische Highlights:

Burgenland: Das Neu Neusiedler in Neusiedl am See überzeugt mit regionalen Smash Burgern, veganen Bowls und Naturwein.

Kärnten: Das Zuagrast am Benediktinermarkt in Klagenfurt begeistert mit täglich wechselnden Gerichten – von Kärntner Kasnudeln bis zu Chili mit Käferbohnen.

Niederösterreich: Hier teilen sich drei Betriebe den Spitzenplatz, und zwar Karma Food in Klosterneuburg, Beef + Burger Steakhouse in St. Pölten und Elvis Pizzazz in Mödling.

Oberösterreich: Gleich fünf Lokale erreichen hier die Spitzenwertung. Burger-Werk (Gmunden), Heli's Restaurant (Vöcklabruck), Koch Baukasten (Mehrnbach), 183 Street Bites (Linz) und Miyako (Linz).

Steiermark: Ganz vorne liegen Café Moses, Frankowitsch und Taflo. Während das Café Moses mediterrane Spezialitäten wie Falafel und Hummus serviert, ist Frankowitsch weit über die Landesgrenzen hinaus für seine belegten Brötchen bekannt.

Tirol: Den ersten Platz teilen sich: Al Fred (Innsbruck) und Simple Food & Drinks (Telfs). Von Gourmet-Würsteln bis zu Burgern und Smoothies ist hier alles vertreten.

Vorarlberg: Das GAMS 1648 in Bezau sichert sich den Landessieg und interpretiert Pizza mit regionalen Zutaten wie Bergkäse und Speck neu.

Streetfood wird immer vielfältiger

Ob Foodtruck, Marktstand oder kleines Bistro: Streetfood steht heute für kreative Küche, hochwertige Zutaten und faire Preise. Der neue Falstaff Guide zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig Österreichs Streetfood-Szene mittlerweile geworden ist und macht Lust darauf, sich einmal quer durchs Land zu kosten.