Wegen Reglementänderung: Christian Horner will mit Honda-Hilfe Teamchef werden

Seit seinem Aus bei Red Bull Racing wird Christian Horner immer wieder mit vakanten Teamchef-Posten in Verbindung gebracht, nun dürfte er seine Pläne geändert haben und steht vor einem Mega-Coup.

Im vergangenen Sommer sorgte der Rauswurf von Christian Horner als Teamchef bei Red Bull für ein großes Beben im Fahrerlager der Formel 1. Seitdem gab es Gerüchte, dass der mittlerweile 52-jährige Brite schon bald als Boss bei einem neuen Team in die Boxengasse zurückkehren wird.

Von Alpine über Aston Martin bis hin zu Audi wurden mehrere Optionen gehandelt. Bekannt ist auch, dass Horner nicht nur Teamchef werden will, sondern bei seinem neuen Team auch Anteile kaufen will. Berichten zufolge soll dieses Vorhaben mit ein Grund für das Aus bei den Bullen gewesen sein. Doch bis jetzt ist der ehemals jüngste Teamchef der F1-Geschichte weiterhin auf Jobsuche und die Optionen in der Königsklasse des Motorsports werden immer weniger.

Am Samstag sind Bilder aufgetaucht, die aber die Gerüchteküche wieder hochkochen lassen. Allerdings deutet nun alles darauf hin, dass Horner seinen Formel-1-Traum vorerst auf Eis gelegt haben könnte und mittlerweile einen neuen Plan verfolgt.

Horner zu Besuch in Spanien

Der Brite machte scheinbar eine Geschäftsreise nach Spanien. Genauer gesagt Jerez, wo am Wochenende die MotoGP ihr Europa-Comeback feiert. Brisant ist, dass Horner bei Honda zu Gast war, die seit dem Abgang von Marc Marquez um den Anschluss an die Weltspitze kämpfen. Ab der nächsten Saison steht auch in der MotoGP eine große Reglementänderung an. Die Experten sind sich sicher, dass Honda dabei einen ähnlichen Vorteil haben wird, wie es derzeit mit Mercedes in der Formel 1 der Fall ist.

Noch dazu will der japanische Rennstall ein drittes Team einführen. Neben dem Werksteam sollen zwei Schwester-Rennställe einen Platz in der Startaufstellung finden. Wie gpblog.com berichtet, soll Horner der Teamchef des dritten Honda-Teams werden, das es derzeit noch nicht gibt.

Seit der Übernahme von Liberty Media steigert sich auch der internationale Wert der MotoGP. Beim neuen Team könnte Horner alles von Beginn an bestimmen und könnte sich auch über den Besitz von Anteilen mit den Honda-Verantwortlichen einigen. Noch dazu pflegt er nach wie vor gute Kontakte nach Asien. Gemeinsam mit den Japanern hat Horner bei Red Bull immerhin vier Weltmeistertitel geholt. Nun könnte die Erfolgsgeschichte in der MotoGP ab 2027 fortgesetzt werden.