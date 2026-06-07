5. Sieg! Antonelli schreibt auch in Monaco Geschichte

Sensations-Shootingstar Kimi Antonelli (19) triumphiert auch beim Klassiker in Monaco und schreibt weiter Formel-1-Geschichte.

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Mit 19 Jahren und 237 Tagen ist Antonelli der jüngste Pilot, der zur Siegerehrung in die Fürstenloge durfte, wo er von Fürst Albert und Charlene geehrt wurde. Abgesehen davon, dass der Italiener der Erste ist, der seine ersten fünf GP-Siege in Serie gefeiert hat: Noch nie ist ein Pilot nach fünf Siegen nicht Weltmeister geworden.

Neben Antonellis Start-Ziel-Sieg aus der Poleposition tat sich doch einiges beim Traditions-Grand-Prix. Vierfach-Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) blieb am Start neben Antonelli stehen - ein technisches Problem. "Dabei ist das Wochenende bis dahin super gelaufen", zog der Holländer frustriert von dannen.

Unbeeindruckt davon zog Antonelli an der Spitze eine souveräne Runde nach der anderen und fuhr seinen fünften GP-Sieg in Folge ein. Auch das war noch keinem Piloten davor gelungen. Der Italiener baut damit seine WM-Führung gegenüber Mercedes-Kollege George Russell auf 68 Punkte aus, den WM-Sekt kann er langsam einkühlen. Neuer WM-Zweiter ist jetzt Hamilton mit 66 Punkten Rückstand auf Antonelli.

Zweiter wurde wie zuletzt in Montreal Lewis Hamilton. Dabei hatte der Ferrari-Pilot als einer von vielen eine Strafe wegen Tempoüberschreitung in der Boxengasse aufgebrummt bekommen. Er hatte eine Safetycarphase (nach Crash von Lance Stroll) zum Absitzen der Strafe genützt.

Überrundet! Höchststrafe für Russell

In Runde 56 dann die Höchststrafe für den nach dem Auftaktsieg in Australien noch als WM-Topfavorit gehandelten George Russell: Er wurde von seinem Mercedes-Kollegen überrundet und fiel nach einer Durchfahrtstrafe sogar aus den Top 10.

In der Schlussphase fuhr Lokalmatador Charles Leclerc auf dem Weg zum möglichen Podest seinen Ferrari gegen die Wand. Danach wurde das Rennen nach 68 Runden (von ursprünglich 78 geplanten) abgebrochen und nach Arbeiten am Asphalt nach knapp einer halben Stunde neu gestartet.

Neustart kurz vor Schluss - "Grand Slam" für Kimi

Auch beim Restart behielt Antonelli die Nerven und ließ auch in den letzten acht Runden nichts mehr anbrennen. "An diesem Wochenende hat einfach alles funktioniert", so Antonelli, der nebenbei seinen ersten "Grand Slam" (Pole, Sieg & schnellste Runde) geschafft hat.

Der Teenager triumphierte vor den Augen von Super-VIPs wie Michael Douglas, Ehefrau Catherine Zeta Jones, Patrick Dempsey oder Hamilton-Freundin Kim Kardashian. Auch der zweitplatzierte Hamilton schaffte Historisches: Mit seiner 8. Podestplatzierung in Monte Carlo zog er mit Legende Ayrton Senna gleich. Seine ersten Worte gehörten seinem Nachfolger bei Mercedes: "Ich kann Kimi und meiner alten Mercedes-Familie nur gratulieren. Die haben ihm ein super Auto hingestellt." Eines, mit dem der Titelgewinn nur mehr eine Frage der Zeit scheint ...

Der nächste Grand Prix steigt nächste Woche in Barcelona.