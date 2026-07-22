Ferrari-Knall um Kimi Antonelli (19)

Die Silly Season in der Formel 1 nimmt jetzt so richtig Fahrt auf. Ferrari hat Interesse an Mercedes-Star Kimi Antonelli.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mercedes-Youngster Kimi Antonelli zieht in der Formel 1 allen auf und davon. Der 19-jährige Italiener liegt vor dem GP von Ungarn am Sonntag (ab 15 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) 45 Punkte vor Ferrari-Star Lewis Hamilton und geht somit auf jeden Fall als Führender in die Sommerpause.

Während vor allem die Zukunft von Max Verstappen eines der heißesten Themen ist, brodelt im Hintergrund ein fast noch brisanteres Transfer-Gerücht. Kimi Antonelli, der am besten Weg ist, in seiner zweiten Saison in der Motorsport-Königsklasse den WM-Titel zu holen, soll das Interesse von Ferrari geweckt haben.

Der Italiener könnte im Fall eines Titel-Coups Sebastian Vettel als jüngster Weltmeister der Geschichte ablösen. Der Deutsche war bei seinem ersten Triumph 23 Jahre und 133 Tage jung, Antonelli feiert am 25. August seinen 20. Geburtstag.

Brisantes Ferrari-Selfie

Beim Goodwood Festival of Speed vor wenigen Tagen kam es zu ersten Annäherungen zwischen dem Youngster und Ferrari. Die Crew der Scuderia wollte unbedingt ein Bild mit dem Mercedes-Piloten, viele Fans des Italo-Rennstalls träumen seitdem von einem Transfer in der Zukunft.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Noch dazu würde damit eine lange Durststrecke zu Ende gehen. Seit Giancarlo Fisichella 2009 gab es keinen italienischen Fahrer im Ferrari-Cockpit. Der letzte GP-Sieger in der "roten Göttin" aus unserem südlichen Nachbarland liegt noch weiter zurück. Michele Alboreto feierte 1984 und 1985 drei Siege für den Traditionsrennstall.

Lange Durststrecke

Der letzte Italo-Weltmeister für Ferrari ist sogar noch länger her. Alberto Ascari bestieg vor 73 Jahren 1952 und 1953 den Motorsport-Thron. Nun soll Antonelli diese Durststrecke beenden.

© LAT Images

Doch Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat umgehend reagiert. "Sie hätten ihren Job vor sechs oder sieben Jahren machen müssen", schießt der Österreicher gegen die Verantwortlichen der Scuderia. "Wir wissen Bescheid. Natürlich werden sie alles daran setzen, einen italienischen Fahrer zu bekommen", schiebt der 54-jährige Teamchef den Abwerbeversuchen einen Riegel vor.