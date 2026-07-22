Motorsport
TV
E-Paper
Immo
Sport

Toto Wolff reagiert

Ferrari-Knall um Kimi Antonelli (19)

OR
von
Zwei Mercedes-Teammitglieder sprechen nach dem Formel 1-Rennen am Red Bull Ring miteinander.
© NurPhoto via Getty Images
Die Silly Season in der Formel 1 nimmt jetzt so richtig Fahrt auf. Ferrari hat Interesse an Mercedes-Star Kimi Antonelli.
OE24 auf Google bevorzugen

Mercedes-Youngster Kimi Antonelli zieht in der Formel 1 allen auf und davon. Der 19-jährige Italiener liegt vor dem GP von Ungarn am Sonntag (ab 15 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) 45 Punkte vor Ferrari-Star Lewis Hamilton und geht somit auf jeden Fall als Führender in die Sommerpause.

Auch interessant

Keine Geschenke! Die neue Mercedes-Stallorder für Ungarn-GP

Offiziell: Brisanter Verstappen-Deal mit McLaren

Mathias Lauda: "Als Ferrari wäre ich an Verstappen interessiert"

Während vor allem die Zukunft von Max Verstappen eines der heißesten Themen ist, brodelt im Hintergrund ein fast noch brisanteres Transfer-Gerücht. Kimi Antonelli, der am besten Weg ist, in seiner zweiten Saison in der Motorsport-Königsklasse den WM-Titel zu holen, soll das Interesse von Ferrari geweckt haben.

Der Italiener könnte im Fall eines Titel-Coups Sebastian Vettel als jüngster Weltmeister der Geschichte ablösen. Der Deutsche war bei seinem ersten Triumph 23 Jahre und 133 Tage jung, Antonelli feiert am 25. August seinen 20. Geburtstag.

Brisantes Ferrari-Selfie

Beim Goodwood Festival of Speed vor wenigen Tagen kam es zu ersten Annäherungen zwischen dem Youngster und Ferrari. Die Crew der Scuderia wollte unbedingt ein Bild mit dem Mercedes-Piloten, viele Fans des Italo-Rennstalls träumen seitdem von einem Transfer in der Zukunft.

Noch dazu würde damit eine lange Durststrecke zu Ende gehen. Seit Giancarlo Fisichella 2009 gab es keinen italienischen Fahrer im Ferrari-Cockpit. Der letzte GP-Sieger in der "roten Göttin" aus unserem südlichen Nachbarland liegt noch weiter zurück. Michele Alboreto feierte 1984 und 1985 drei Siege für den Traditionsrennstall.

Lange Durststrecke

Der letzte Italo-Weltmeister für Ferrari ist sogar noch länger her. Alberto Ascari bestieg vor 73 Jahren 1952 und 1953 den Motorsport-Thron. Nun soll Antonelli diese Durststrecke beenden.

SILVERSTONE CIRCUIT, UNITED KINGDOM - JULY 07: Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, and Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the Team Prinicpals Press Conference during the British GP at Silverstone Circuit on Friday July 07, 2023 in Northamptonshire, United Kingdom. (Photo by LAT Images)
© LAT Images

Doch Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat umgehend reagiert. "Sie hätten ihren Job vor sechs oder sieben Jahren machen müssen", schießt der Österreicher gegen die Verantwortlichen der Scuderia. "Wir wissen Bescheid. Natürlich werden sie alles daran setzen, einen italienischen Fahrer zu bekommen", schiebt der 54-jährige Teamchef den Abwerbeversuchen einen Riegel vor.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schnappt sich der Bullen-Rennstall das Mercedes-Mastermind?

Ferrari-Knall um Kimi Antonelli (19)

Offiziell: Brisanter Verstappen-Deal mit McLaren

Gambier erstochen: Täter (32) stellte sich unabsichtlich der Polizei

Star-Treffpunkt: NY Fashion Week

Keine Geschenke! Die neue Mercedes-Stallorder für Ungarn-GP

"Fußnote" rettet peinliches Tattoo

Voodoo- Attacke  auf zwei  Lehrerinnen

Drei Gerichte, die man kennen sollte

ER wird der neue Helmut Marko bei Red Bull