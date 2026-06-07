Wohnungsmieten St. Pöltens weiter erschwinglich

In keiner anderen Landeshauptstadt Österreichs kann man so kostengünstig zur Miete wohnen wie in St. Pölten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie der NÖ Wirtschaftspressedienst einer neuen Analyse des Immo-Marktplatzes ImmoScout24 entnimmt, lagen die durchschnittlichen Angebotspreise für Mietwohnungen in St. Pölten per Ende April 2026 bei 13,35 Euro pro Quadratmeter. Im Vorjahresvergleich sind die Mietpreise in Niederösterreichs Landeshauptstadt moderat um 3 Prozent gestiegen.

Ganz anders sieht die Lage in den westlichen Bundesländern aus. Trotz eines Rückgangs um 6 Prozent bleibt Innsbruck mit 24,23 Euro pro Quadratmeter die teuerste Landeshauptstadt Österreichs. Auch die Stadt Salzburg bewegt sich mit 21,96 Euro pro m2 weiterhin auf sehr hohem Niveau, obwohl die Preise dort heuer im Vergleich zu 2025 leicht um 1 Prozent gesunken sind.