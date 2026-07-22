Trockenheit
AGES testet auf klimafitte Pflanzen
Auf einem Feld wachsen verschiedene Kichererbsen-, Weizen- und Maissorten nebeneinander. "Wir bekommen das Saatgut von den Züchtern zur Verfügung gestellt und bauen es hier in Gitteranlagen an", erklärt Stationsleiter Friedrich Platz. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig betont: "Für die Zukunft ist wichtig, dass wir eine standortangepasste Landwirtschaft haben."
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Großnondorf liegt in einer der trockensten Regionen Österreichs – ideal für die Forschung. "Das Ziel ist es, dass wir Pflanzen haben, die trotz geringem Niederschlag eine entsprechende Qualität und einen entsprechenden Ertrag bringen", so Totschnig. Neue Sorten werden nur zugelassen, wenn sie ertragsstabil sind und Qualitätsanforderungen erfüllen. Weil die bisherige Station veraltet ist, wird sie neu gebaut, ab Dezember soll dort gearbeitet werden.
Mit vier Versuchsstationen in Niederösterreich – darunter auch Fuchsenbigl, Schönfeld und Grabenegg – will die AGES die heimische Lebensmittelproduktion langfristig absichern.
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