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FESTWOCHEN GMUNDEN

Harald Schmidt und Karin Bergmann: Zwei Theatermenschen im Gespräch

Schmidt
© Brandstätter Verlag
Harald Schmidt schätzt Thomas Bernhard. Nicht nur deswegen kommt der Entertainer gerne ins Salzkammergut.
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Gmunden. Es ist immer ein großer Spaß, Harald Schmidt, einem der bekanntesten Satiriker Deutschlands, zuzuhören. Am Freitagabend, 24. Juli unterhält er sich im Rahmen der Salzkammergut Festwochen Gmunden mit der frühere Burgtheaterdirektorin und jetzigen Intendantin der Salzburger Festspiele Karin Bergmann im Stadttheater Gmunden. "Filme machen dich berühmt, Fernsehen macht dich reich, aber Theater macht dich gut", sagt die TV-Legende. Schmidt wird sich mit Bergmann u.a. auch  über Schriftsteller Thomas Bernhard unterhalten. Wie lohnenswert es ist, sich Bernhards Werk und seiner Persönlichkeit über den Esstisch hinweg anzunähern, zeigte Schmidt mit seinem Buch "In der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe". Beginn: 19.30 Uhr. Tickets ab 18,20 Euro.

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