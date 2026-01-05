Wirbel um F1-Star: Dieses Foto erinnert an Michael Schumacher

Wirbel um F1-Star Pierre Gasly: Ein Instagram-Post des Franzosen sorgt derzeit für heftige Diskussionen unter Formel-1-Fans. Hintergrund ist ein Foto aus den Alpen, das viele Nutzer an Michael Schumacher erinnert – und das ausgerechnet an seinem Geburtstag.

Gasly veröffentlichte mehrere Urlaubsbilder aus den verschneiten Bergen, versehen mit der Ortsmarke „The Alps“ und dem Kommentar „Snow heaven“. In den Kommentaren waren zahlreiche Fans überzeugt, der Alpine-Pilot wolle Schumacher damit Tribut zollen.

Doch genau das löste Empörung aus - denn ein ähnliches sehr bekanntes Foto von Michael Schumacher mit der roten Jacke beim Skifahren wird man nie vergessen. Die Formel-1-Legende ist 2013 bei einem Ski-Unfall in den französischen Alpen (Méribel) schwer verunglückt. Er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, wurde ins künstliche Koma versetzt. Seitdem lebt Schumi aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

© AFP

"Geschmackloses Posting"

„Skifahren hat Schumachers Leben für immer zerstört – wie kommt man auf die Idee, ihm an seinem Geburtstag mit einem Skiurlaub zu huldigen?“, schrieb ein Nutzer. Andere nannten den Post „geschmacklos“, „respektlos“ und „unangebracht“.

Schnappschuss auch mit Freundin

Besonders kritisch sahen viele, dass Gasly sich öffentlich in einer Wintersportkulisse zeigte, obwohl Schumacher 2013 bei einem Skiunfall schwer verunglückte und seither aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Gasly selbst äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. In seinem Beitrag zeigte er insgesamt vier Fotos, darunter auch eines mit seiner Freundin Kika Gomes, ohne einen direkten Bezug zu Schumacher herzustellen.

© Instagram: pierregasly

Sportliche Talfahrt hinter sich

Sportlich blickt der 28-Jährige derweil nach vorn. Nach einer enttäuschenden Saison, in der Alpine abgeschlagen Letzter der Konstrukteurswertung wurde, zeigt sich Gasly optimistisch. Grund ist der Wechsel zu Mercedes-Motoren. Bis zum Saisonstart am 8. März dürfte Gasly allerdings hoffen, dass sich die Wogen rund um seinen umstrittenen Instagram-Post bald wieder glätten.