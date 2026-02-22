Alles zu oe24VIP
Beach-Shootingstar Lia Berger zurück im Sokol-Trikot
© GEPA

Volleyball

Beach-Shootingstar Lia Berger zurück im Sokol-Trikot

22.02.26, 20:38
Österreichs Top-Beachvolleyballerin verstärkt beim Cupfinale in der Halle am kommenden Wochenende in Amstetten wieder ihr altes Team von VB NÖ Sokol/Post SV.

Beim Austrian Volley Cup Final Four im Hallenvolleyball steht ein ganz besonderes Comeback im Rampenlicht. Lia Berger gibt ihr Hallen-Comeback im Dress von Sokol/Post. Beim Rekordmeister aus NÖ wird die 18-Jährige die verletzte Anastasija Simić auf der Außenangriffs-Position ersetzen.

Beach-Shootingstar Lia Berger zurück im Sokol-Trikot
© GEPA

Comeback im Hallenvolleyball

Für die 18-Jährige, die schon mit 14 Hallen-Vizemeisterin war, geht es danach mit Partnerin Lilli Hohenauer aber wieder zur Vorbereitung für die Nachwuchs-Europameisterschaften im Beachvolleyball. „Die Ziele für die Saison sind auf jeden Fall die U20-EM und die U22-EM.“ 

Beach-Shootingstar Lia Berger zurück im Sokol-Trikot
© GEPA

Fokus auf Beach

ÖVV-Nachwuchs-Headcoach Robert Nowotny betont, dass die Saison 2026 für Lia und Lilli besonders herausfordernd wird: „Sie werden im Mai und Juni maturieren. Der Lernaufwand wird den Trainings- und Wettkampfbetrieb in dieser wichtigen Phase sicher einschränken.“ Trotz dieser Rahmenbedingungen seien die Ziele klar. „Wir wollen bei der U20-Europameisterschaft auf dem Podest stehen und versuchen, den U18-Europameistertitel von vor zwei Jahren zu verteidigen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

