Harry Kane
© Getty

Wahlkampf

Harry Kane reagiert auf die Barça-Gerüchte

22.02.26, 18:29
Der Bayern-Stürmer Harry Kane spielt im Wahlkampf um das Präsidentenamt beim FC Barcelona eine wichtige Rolle. Der Engländer reagiert überrascht auf die Aussagen. Eberl macht sich sogar über die Blaugrana lustig. 

Beim FC Barcelona findet am 15. März die Präsidentschaftswahlen statt. Xavier Vilajoana (53), einer der Kandidaten, sorgte in der vergangenen Woche für Aufsehen. Er will bei einer erfolgreichen Wahl den Bayern-Star Harry Kane (32) nach Barcelona holen. 

Auf seiner eigenen Webseite will er neben der Verpflichtung des Engländers den Verein zu den eigenen Wurzeln zurückführen, Transparenz etablieren und die alten Klubwerte einführen. Der Kandidat verriet auch, dass sein potenzielles Leitungsteam schon Kontakt zu Harry Kane aufgebaut hat. Am Donnerstag postete er ein Bild vom Bayern-Stürmer im Barça-Trikot.

"Ich nehme das mal als Kompliment"

Nun reagiert Kane nach dem 3:2-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt auf die Wahlkampagne. Vor den versammelten Journalisten betont der Engländer: "Ich habe nichts davon gehört. Mein Vater und Bruder kümmern sich um diese Dinge, aber sie haben mir nichts erzählt."

Derzeit denkt er nicht über einen Abschied nach: "Ich nehme das mal als Kompliment, aber ich bin sehr glücklich hier bei Bayern. Mein Fokus liegt auf dieser Saison und hier bei Bayern."

Ebenfalls reagiert Bayern-Sportvorstand Max Eberl auf die Gerüchte. Gegenüber "Sky" stellt er klar, dass er die Sache nicht ernst nimmt. Eberl macht sich über den Versuch sogar lustig: "Mittlerweile sind politische Kämpfe und Präsidentschaften mit großen Versprechen verbunden. Und wenn du tatsächlich chancenlos bist bei einer Präsidentschaftswahl, dann haust du halt irgendwas raus. Und das ist scheinbar passiert."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
