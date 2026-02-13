Rapid-Fanshop in St. Pölten neu eröffnet

Neben Autogrammstunden mit Spielern und Rapid-Legenden begrüßten die Geschäftsführer Daniela Bauer, Steffen Hofmann und Markus Katzer auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zur Eröffnung.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagte eingangs: "Die grün-weiße Leidenschaft reicht über die Stadtgrenze von Hütteldorf bis ins Herz unserer Landeshauptstadt St. Pölten.“ Seit fast zehn Jahren habe man einen Rapid Fanshop in St. Pölten, mit der Neueröffnung hebe man diesen nun auf ein neues Level. „Er ist nicht nur topmodern, er ist weit mehr als ein Geschäft“, so Mikl-Leitner. „Der neue Fanshop ist ein Ort der Gemeinschaft, ein Ort, wo man Rapid lebt, und er zeigt: Fußball verbindet.“

Mikl-Leitner dankt vielen Ehrenamtlichen

© NLK Pfeffer

Überhaupt sei Niederösterreich "das Land der Fußballer“, so die Landeshauptfrau. "Wir haben ganz viele Vereine, um unsere jungen Talente zu fördern“ – dies sei das wichtigste Präventionsprogramm, gerade wichtig in Zeiten, in denen Kinder und Jugendliche oft viel Zeit an Smartphones und Spielkonsolen verbringen, sagte Mikl-Leitner. Sie betonte an dieser Stelle, dies sei nur dank der vielen Ehrenamtlichen und Freiwilligen möglich: "Den Kinder- und Jugendtrainerinnen und -trainern, Funktionärinnen, Platzwarten, Helferinnen und Helfern in den Kantinen und allen, die mithelfen, gehört unser Dank und unsere Wertschätzung.“

Große wirtschaftliche Bedeutung für den Verein

© NLK Pfeffer

Die Geschäftsführer Daniela Bauer, Steffen Hofmann und Markus Katzer zeigten sich "überwältigt, wie viele Leute zur Eröffnung gekommen sind.“ Der neue Fanshop sei vor allem auch von großer wirtschaftlicher Bedeutung für den Verein.