Update von Klinik: Lindsey Vonn "wird noch einige Tage bleiben"
© AFP

Nach Horror-Sturz

Update von Klinik: Lindsey Vonn "wird noch einige Tage bleiben"

09.02.26, 12:45 | Aktualisiert: 09.02.26, 16:34
Nach ihrem folgenschweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo musste sich US-Skistar Lindsey Vonn am Montag einem zweiten chirurgischen Eingriff unterziehen. Ein Ärzteteam kämpft nun darum, das verletzte Bein der 41-Jährigen zu stabilisieren. 

Die Nachricht über die zweite Operation verbreitete die Agentur Reuters am Montag. Ein Team aus lokalen Orthopäden und plastischen Chirurgen führte den Eingriff im Ca' Foncello Krankenhaus in Treviso durch. Laut einer offiziellen Erklärung der Klinik diente die Operation dazu, das gebrochene Bein der Athletin zu fixieren. Die Speed-Queen wird nach ihrem Horro-Sturz "möglicherweise noch einige Tage bleiben", so das Krankenhaus.

Vonn wird derzeit von Mitarbeitern des US-Teams in ihrem Zimmer "abgeschirmt". Gegenüber der Nachrichtenagentur "Ansa" teilte eine Sprecherin mit, dass sie gerne mehr Informationen über den Gesundheitszustand weitergeben möchte, aber nicht dürfe. Die Sprecherin: "Der Wille der Patientin hat oberste Priorität, daher müssen wir uns an die festgelegte Linie halten." 

Gezielte Wahl des Krankenhauses

Der Grund: Neben der eigentlichen Knochenfixierung (Schien- und Wadenbein) gab es Komplikationen durch starke Schwellungen und den Blutfluss im Bein. Die zweite Operation diente dazu, den Druck im Gewebe zu mindern und die Durchblutung sicherzustellen – ein Standardverfahren bei solch schweren Trümmerbrüchen, um das Risiko eines Kompartmentsyndroms zu minimieren. Der Status: Beide Eingriffe verliefen laut dem Krankenhaus in Treviso erfolgreich.

Schutzengel im Hubschrauber 

Ein bisher unbekanntes Detail zur Rettung: Lindseys persönlicher Chirurg aus den USA war nicht nur beim Rennen vor Ort, sondern saß auch direkt mit im Rettungshubschrauber. Ihre Schwester Karin Kildow bestätigte, dass dies für Lindsey ein enormer psychologischer Anker war. Die lückenlose Betreuung durch ihren Vertrauensarzt vom Moment des Sturzes bis in den OP-Saal in Treviso war entscheidend für die schnelle Erstversorgung.

Abschirmung auf der Intensivstation

Aktuell befindet sich der US-Superstar auf der Intensivstation des Ca' Foncello. Wie das Krankenhaus jedoch ausdrücklich betonte, liegt dies nicht an einem kritischen Gesundheitszustand der Sportlerin. Die Unterbringung in diesem Bereich dient primär dazu, die prominente Patientin vor der Öffentlichkeit abzuschirmen und ihr die notwendige Ruhe für die Genesung zu ermöglichen.

Ungewisse Zukunft für Vonn

Wie es für die erfolgreichste Speed-Skifahrerin der US-Geschichte nach diesen schweren Verletzungen weitergeht, bleibt vorerst unklar. Vonn war erst vor Kurzem nach einer längeren Verletzungspause zurückgekehrt, um in Italien noch einmal um olympisches Edelmetall zu kämpfen. Dieser Traum endete am Sonntag auf tragische Weise in den Fangzäunen der Tofana-Piste. Die Anteilnahme in der Sportwelt ist nach den neuesten Meldungen aus Italien ungebrochen groß.

