Fans in Sorge: DARUM liegt Vonn nach Horror-Sturz auf der Intensivstation

Sonntag-Mittag hielt die Wintersportwelt den Atem an. Statt dem Gold-Wunder schockte Lindsey Vonn mit ihrem Horror-Sturz auf der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo. Mittlerweile ist sie operiert worden und liegt auf der Intensivstation in Treviso.

Die bangen Minuten, als Lindsey Vonn voller Schmerzen am 8. Februar auf der Tofana von Cortina d"Ampezzo liegen blieb, werden noch lange Zeit in Erinnerung bleiben. Statt der Krönung trotz Kreuzbandriss war ihre Fahrt nach 12 Sekunden zu Ende.

Die Speed-Queen zog sich bei ihrem schrecklichen Sturz einen Bruch im linken Bein zu und wurde noch am Abend im Ca" Fontello Spital in Treviso operiert. "Am Nachmittag wurde sie orthopädisch operiert, um den Bruch ihres linken Beins zu stabilisieren", teilte das Krankenhaus in einer Erklärung mit. Eine Quelle sagte gegenüber Reuters, dass sie auf der Intensivstation liegt.

Berichten der Trainer zufolge sei ihr Zustand zwar stabil, dennoch sind die Fans in Sorge, warum ihr Idol auf der Intensivstation bleiben muss. Während die 41-Jährige am Samstag noch via Social Media ankündigte, dass sie entweder siegen oder im Fangnetz landen will, konnte sie bislang kein Update posten.

Doch die italienischen Behörden konnten die Fans vorerst beruhigen. Vonn wird auf der Intensivstation nicht behandelt, sie soll nur dort bleiben, um ihre Privatsphäre zu schützen. Vor der Meldung, dass die Operation bereits beendet sei, versammelten sich viele Journalisten vor dem Krankenhaus in Cortina. Es kursierten auch Gerüchte, dass Vonn nach Innsbruck überstellt wurde. Am Montag soll es gegen 12 Uhr weitere Updates zum Zustand der US-Amerikanerin geben.