Super-Sonntag: Drei Medaillen für Österreich

Gold und Silber für Snowboard-Stars, Rodler Müller fixiert die 3. Medaille.

Der Startschuss für die rot-weiß-roten Festspiele bei den 25. Olympischen Winterspielen ist gefallen! In den verschneiten Hängen von Livigno schrieben Österreichs Snowboarder am Sonntag Geschichte und sorgten für einen Auftakt nach Maß. Mit Gold für Benjamin Karl und Silber für Sabine Payer katapultierte sich das ÖOC-Team binnen Minuten an die Spitze der Emotionen.

Karl: „Die Krönung meiner Karriere“

Seine Jubelszenen im Zielraum werden wohl als die Bilder dieser Spiele in Erinnerung bleiben: In einer Hommage an sein großes Vorbild Hermann Maier riss sich Karl den Rennanzug vom Leib und präsentierte eine Muskelpose des Triumphs. „Ich habe mir oben am Start gedacht, ich mache das jetzt auch wie der Herminator“, erklärte ein sichtlich bewegter Karl. „Es waren die ersten Spiele, bei denen ich im Finale meine Emotionen voll unter Kontrolle hatte. Usain Bolt hat mal scherzhaft gesagt: ‚Never forget, I am the greatest‘ – für mich ist das heute die Krönung meiner Karriere.“

© Getty

Bereits vor Karls Goldfahrt gab es Grund zum Jubeln. Sabine Payer besiegte pünktlich zum Karriere-Highlight ihren „Olympiafluch“. Nach Jahren des Pechs krönte sie ihre Laufbahn mit der Silbermedaille. Bundespräsident Alexander van der Bellen gratulierte prompt via Social Media: „Was für ein Auftakt! Herzliche Gratulation an Benjamin Karl zu Gold und an Sabine Payer zu Silber.“

© Getty Images

US-Bibel sagt 21 Mal Edelmetall voraus

Der Medaillenregen wurde durch Jonas Müller im Rodel-Einsitzer der Herren fortgesetzt. Nach vier Läufen jubelte der Vorarlberger über die Silbermedaille. Das soll erst der Anfang gewesen sein. Die Experten von Sports Illustrated prognostizieren dem ÖOC-Team eine Ausbeute von 5 Mal Gold, 7 Mal Silber und 9 Mal Bronze (21 Medaillen)