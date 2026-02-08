Alles zu oe24VIP
trump
© Getty Images

Nach Äußerungen

Trump schimpft über US-Athleten: "Echter Loser"

08.02.26, 20:02
US-Präsident Donald Trump hat den US-Freestyler Hunter Hess nach dessen Äußerungen über die aktuelle Lage in den USA als "echten Loser" beleidigt.  

Hess hatte am Freitag angemerkt, es rufe "gemischte Gefühle" hervor, die Vereinigten Staaten im Moment zu vertreten. "Nur weil ich die Flagge trage, heißt das nicht, dass ich alles repräsentiere, was gerade in den USA passiert", sagte der 27-Jährige.

Trump schrieb nun auf der Plattform Social Truth, dass sich Hess in diesem Fall nicht darum bemühen hätte sollen, Teil des US-Teams zu werden. "Und es ist schade, dass er dabei ist", so der Republikaner. "Es ist sehr schwer, jemanden wie ihn anzufeuern." Im Rahmen der Olympischen Spiele in Norditalien gab es bereits mehrfach Protest gegen die Politik von Trump - besonders mit Blick auf die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten.

