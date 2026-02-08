Alles zu oe24VIP
Serie-A-Leader Inter Mailand holt nächsten Sieg

08.02.26, 20:23
Inter Mailand hat seinen Siegeszug in der italienischen Fußball-Meisterschaft fortgesetzt.  

Die "Nerazzurri" feierten am Sonntag bei Sassuolo einen mühelosen 5:0-Kantersieg und bauten ihren Vorsprung als Tabellenführer aus. Auf den Stadtrivalen und ersten Verfolger AC Milan hat Inter acht Zähler Abstand, Milan hat ein Spiel weniger ausgetragen. Inter ist in der Serie A seit zwölf Spielen ungeschlagen und feierte dabei elf Siege.

Yann Aurel Bisseck (11.), Marcus Thuram (28.), Lautaro Martinez (50.), Manuel Akanji (53.) und Luis Henrique (88.) trafen für die Mailänder. Sassuolo spielte ab der 55. Minute nur mehr zu zehnt, weil Nemanja Matic wegen Schiedsrichterkritik vom Platz flog.

