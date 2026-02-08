ManCity rang Liverpool im PL-Schlager 2:1 nieder

Manchester City hat im Titelkampf der englischen Fußball-Premier-League einen wichtigen Sieg eingefahren.

Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann am Sonntag den Schlager bei Meister Liverpool 2:1. Die Entscheidung besorgte der Ex-Salzburger Erling Haaland via Foulelfmeter in einer turbulenten Nachspielzeit (93.). City hat nach 25 Runden weiter sechs Zähler Rückstand auf Leader Arsenal. Crystal Palace beendete indes seine Sieglosserie mit einem 1:0-Erfolg in Brighton.

City war im Spitzenspiel in Hälfte eins das bessere Team, echte Torchancen blieben aber Mangelware. In Hälfte zwei entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Liverpool zunächst die Oberhand erlangte. Belohnt wurde das durch einen Traumfreistoß von Dominik Szoboszlai, den der Ex-Salzburger via Innenstange unhaltbar im Gehäuse von Gianluigi Donnarumma versenkte (74.). Manchester gelang jedoch der Ausgleich durch Bernardo Silva (84.) und in der Nachspielzeit der Sieg. LFC-Keeper Alisson Becker räumte Matheus Nunes ab, Haaland ließ sich vom Punkt die Gelegenheit nicht entgehen.

Danach wurde es noch dramatischer: Zunächst rettete Donnarumma gegen Alexis Mac Allister in höchster Not (98.), danach traf Rayan Cherki von der Mittellinie zum vermeintlichen 3:1 ins verwaiste Liverpool-Tor (100.). Im Zuge dieser Szene zogen sich die beiden Ex-Teamkollegen Szoboszlai und Haaland im Sprint um den Ball gegenseitig am Trikot, zuerst aber der Ungar. Daher entschied Referee Craig Pawson auf Rot für den Liverpool-Spieler wegen Torraubs (104.) und erkannte den Treffer ab. Die "Reds" haben als Sechste bereits vier Zähler Rückstand auf die Top 5.

Crystal Palace beendet Negativserie

Nach zwölf Pflichtspielen ohne Sieg hat derweil Crystal Palace wieder ein Erfolgserlebnis feiern können. Das Team von Trainer Oliver Glasner kam zu einem 1:0-Auswärtssieg bei Brighton and Hove Albion. Ismaila Sarr erlöste mit seinem Treffer (61.) die Londoner, die zuletzt am 11. Dezember in einer Bewerbspartie als Gewinner vom Platz gegangen waren. In der Tabelle schob sich Palace an Brighton vorbei auf Rang 13.