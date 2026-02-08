Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
haaland
© Getty Images

Haaland Matchwinner

ManCity rang Liverpool im PL-Schlager 2:1 nieder

08.02.26, 19:58
Teilen

Manchester City hat im Titelkampf der englischen Fußball-Premier-League einen wichtigen Sieg eingefahren.  

Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann am Sonntag den Schlager bei Meister Liverpool 2:1. Die Entscheidung besorgte der Ex-Salzburger Erling Haaland via Foulelfmeter in einer turbulenten Nachspielzeit (93.). City hat nach 25 Runden weiter sechs Zähler Rückstand auf Leader Arsenal. Crystal Palace beendete indes seine Sieglosserie mit einem 1:0-Erfolg in Brighton. 

City war im Spitzenspiel in Hälfte eins das bessere Team, echte Torchancen blieben aber Mangelware. In Hälfte zwei entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Liverpool zunächst die Oberhand erlangte. Belohnt wurde das durch einen Traumfreistoß von Dominik Szoboszlai, den der Ex-Salzburger via Innenstange unhaltbar im Gehäuse von Gianluigi Donnarumma versenkte (74.). Manchester gelang jedoch der Ausgleich durch Bernardo Silva (84.) und in der Nachspielzeit der Sieg. LFC-Keeper Alisson Becker räumte Matheus Nunes ab, Haaland ließ sich vom Punkt die Gelegenheit nicht entgehen.

Danach wurde es noch dramatischer: Zunächst rettete Donnarumma gegen Alexis Mac Allister in höchster Not (98.), danach traf Rayan Cherki von der Mittellinie zum vermeintlichen 3:1 ins verwaiste Liverpool-Tor (100.). Im Zuge dieser Szene zogen sich die beiden Ex-Teamkollegen Szoboszlai und Haaland im Sprint um den Ball gegenseitig am Trikot, zuerst aber der Ungar. Daher entschied Referee Craig Pawson auf Rot für den Liverpool-Spieler wegen Torraubs (104.) und erkannte den Treffer ab. Die "Reds" haben als Sechste bereits vier Zähler Rückstand auf die Top 5.

Crystal Palace beendet Negativserie

Nach zwölf Pflichtspielen ohne Sieg hat derweil Crystal Palace wieder ein Erfolgserlebnis feiern können. Das Team von Trainer Oliver Glasner kam zu einem 1:0-Auswärtssieg bei Brighton and Hove Albion. Ismaila Sarr erlöste mit seinem Treffer (61.) die Londoner, die zuletzt am 11. Dezember in einer Bewerbspartie als Gewinner vom Platz gegangen waren. In der Tabelle schob sich Palace an Brighton vorbei auf Rang 13.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen