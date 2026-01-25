Polster-Bombe platzt zwischen Eva und Samira

Die Polsterbombe platzt: Eva bekommt von Samira den Text auf ihrem bedruckten Polster vorgelesen. Samira ist so richtig in Rage.

Am dritten Dschungeltag standen gleich zwei Dramen im Camp an. Ariel musste sich der Dschungelprüfung "Wo Kabel?-Test" stellen: In Schlammgruben voller Schaben und Mehlwürmer sollte sie Kabel verbinden, doch die Angst überwältigte sie. Trotz Zuspruchs brach sie die Prüfung ab und brachte keine Sterne ins Camp, wodurch das Abendessen wieder karg ausfiel.

Parallel eskalierte der Konflikt zwischen Eva und Samira. Samira las Eva eine auf einem Polster festgehaltene Instagram-Nachricht vor.

Samira lässt die Polsterbombe platzen

Zunächst bat Samira Eva zum Gespräch. Beide setzten sich einander gegenüber, Spannung lag in der Luft. Ohne Umschweife sagte Samira: "Ich finde es schade, dass du nicht auf mich zugekommen bist." Eva stellte resolut klar, dass sie es nicht einsieht, den ersten Schritt machen zu müssen. Das ließ die betrogene Zweifachmama Samira nicht gelten und holte zum Gegenschlag aus: "Wir werden keine Freunde mehr, aber was ich nicht verstehe: Warum hast du mir ein offenes Ohr angeboten? Soll ich dir mal vorlesen, was du mir geschickt hast?" Sie griff zu ihrem Kissen mit der aufgedruckten Instagram-Nachricht von Eva und las sie laut vor.

Eva war völlig überrumpelt. Samira wurde laut: "Du hast ihm die offenen Beine angeboten und für mich gibt es danach dann die offenen Ohren? Welchen Ratschlag hättest du mir geben können? Was genau – welche Stellung ihm am besten gefällt? Deine Nachricht ist unfassbar dreist! Warum schreibst du mir so eine Scheiße? Schämst du dich nicht? Du bist ein Teil, der meine Ehe zerstört hat." Eva nickte nur und sagte leise: "Klar ist das unangenehm."

Zu Wort kam Eva kaum, denn Samira redete immer weiter auf sie ein. Schließlich räumte Eva ein: "Ich gebe zu, ich hätte mich eher bei dir melden müssen. Das ist richtig und ich hätte nicht auf Serkan hören sollen. Aber ich habe mich nicht getraut." Es tue ihr leid. Samira: "Ich kann dir das null abnehmen, das kam von dir sowas von viel zu spät. Deine Entschuldigung ist nicht echt. Du hast neun Monate gebraucht, dich zu entschuldigen. Ich werde jetzt echt sauer, verarsch mich nicht. Lassen wir es jetzt so stehen. Das wird sich nie mehr klären in unserem Leben." Samira stand auf und ging.

Ariel: "Wie ein Theater"

Die hitzige Diskussion endet ohne Versöhnung. Ariel kommentierte das Ganze als "Theater" und kritisierte Eva für fehlende Einsicht. Gegenüber Samira wetterte die 22-jährige Schweizerin gegen Eva: "Es zeigt ja ihre Schwäche, wenn sie nicht auf dich zukommt und sich von selbst nicht aufrecht entschuldigt! Sie hat sich rausgeredet und das machen nur Leute, die gar keine Einsicht haben. Ohne Einsicht kann man eine Entschuldigung nicht ernst nehmen."

Damit traf sie genau Samiras Nerv: "Da ist kein Gewissen. Das muss ihr jetzt leidtun, weil es ganz Deutschland sieht. Aber es ist nicht ernst. Das ist lächerlich." Und Ariel hatte noch eine weitere Theorie: "Eva entschuldigt sich nicht richtig, weil sie diese Story noch gerne weiterziehen würde. Dieses Thema abschließen ist, glaube ich, ihre größte Angst, weil sie dann nicht mehr im Gespräch ist. Und das ist das Einzige, was für Eva zählt."